我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

化妝品35年前就因致癌風險禁用 食藥局禁食物用紅色3號色素

記者張聲肇／綜合報導
聯邦食藥局15日宣布，即日起食品及食物供應鏈禁止使用「紅色三號色素」。(美聯社)
聯邦食藥局15日宣布，即日起食品及食物供應鏈禁止使用「紅色三號色素」。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)15日宣布，即日起食品及食物供應鏈禁止使用「紅色三號色素」(Red Dye No. 3)；事實上，早在35年前這種色素就因為有致癌風險而被禁止用於化妝品，卻被縱容加入食品中，直至今日。

數十個食安倡議社團在2022年向FDA陳情，呼籲取消「紅色三號色素」使用於糖果、蛋糕、酒漬櫻桃等產品的許可。從許可使用表單上移除之後，就不能再用作食品添加劑、營養補品和口服藥如咳嗽糖漿的著色料。食品製造商利用「「紅色三號色素」提升食品的「新鮮」感。

FDA表示，科學實驗發現，「紅色三號色素」會使老鼠罹癌。該局官員引述「德蘭尼條文」(Delaney Clause)，作為發布禁令的法律依據。該條文規定，凡會對人類或動物造成癌症的食品添加劑，食藥局應予禁用。

「紅色三號色素」學名為赤蘚紅(Erythrosine)，在中華民國則被稱為紅色七號食用色素，屬四碘螢光素，染著性佳，易溶於水、乙醇、丙二醇和甘油。

30多年前，FDA就根據老鼠食用後罹癌的研究報告，禁止化妝品和外用藥使用「紅色三號色素」。FDA負責人類食品業務的副局長瓊斯(Jim Jones)說，「證據顯示，實驗室裡的公老鼠接觸大量「紅色三號色素」後，罹患癌症。但重要的是，此一現象並未發生在人類身上。」

禁令公布後，食品製造商須在2027年元月前，將「紅色三號色素」從食品成分中移除乾淨，內服藥廠商也須在2028年元月之前做到。由於仍有部分國家允許某些產品繼續使用「紅色三號色素」，因此貿易商應注意進口產品必須符合美國法律。

FDA這項決定獲得消費者權益倡議人士及社團的肯定。2022年率先請願的公益科學中心主任陸瑞(Peter Lurie)說，30多年來口紅等化妝品禁用「紅色三號色素」，糖果卻准用，這雙重標準終於結束了。

FDA 癌症 中華民國

上一則

社安金付給死人 社安局已追回3100萬元

下一則

洛杉磯野火 居民帶槍守家園防打劫 過著沒電、沒乾淨飲水的日子

延伸閱讀

化妝品35年前就禁用了 「恐致癌」食物用3號紅色素終於也被禁了

化妝品35年前就禁用了 「恐致癌」食物用3號紅色素終於也被禁了
走路穩像人類…深圳街頭現超逼真機械人 Nvidia專家關注

走路穩像人類…深圳街頭現超逼真機械人 Nvidia專家關注
化妝品能淡化皺紋？ 皮膚科醫：是暫時性、老化不可逆

化妝品能淡化皺紋？ 皮膚科醫：是暫時性、老化不可逆
舊金山現首例人類染禽流感 衛生官員：公眾風險仍低

舊金山現首例人類染禽流感 衛生官員：公眾風險仍低

熱門新聞

救火直升機穿越洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

2025-01-13 09:01
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
富人區布倫特伍德（Brentwood ）許多地方被納入強制疏散範圍，附近的加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。(擷自Google Maps)

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

2025-01-11 09:15
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

2025-01-09 11:02
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

2025-01-09 13:20

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料