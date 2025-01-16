通信業界「小華為」竊摩托羅拉機密 中企海能達在芝加哥法庭認罪

中國通信器材製造商海能達公司日前在芝加哥聯邦法庭，承認從摩托羅拉公司竊取警用對講機數位技術商業機密。圖為海能達企業產品展示。(海能達官網)

中國對講機製造業龍頭海能達(Hytera)日前在芝加哥 聯邦法庭，承認從摩托羅拉解決方案公司(Motorola Solutions)竊取警用攜帶式對講機的數位技術商業機密。全案將在11月6日判刑，屆時該公司可能面臨最高6000萬元的罰款，另外必須向位於芝加哥的摩托羅拉支付一筆金額不詳的賠償金。

根據檢察官表示，海能達以高薪及股票期權吸引總公司位於芝加哥的摩托羅拉解決方案公司的員工，使這些工程師同意從摩托羅拉竊取文件及原始碼，供總部位於中國深圳的海能達使用。檢察官說， 海能達隨後開發了自己的無線電產品，其中一些產品後來在伊利諾州 銷售。

摩托羅拉數位行動對講機。(Motorola Solutions)

海能達是在聯邦通訊委員會(FCC)於2008年宣布無線電製造商必須從類比無線電過渡到數位行動無線電後，開始出現竊取商業機密行為，檢察官稱，海能達在數位技術方面比摩托羅拉落後多年。

根據海能達2007年的會議紀錄，公司的優先事項是行動無線電，指該公司需要「在中高階市場打敗摩托羅拉。」海能達招攬的第一位摩托羅拉員工為G.K Kok，他在認罪後正等待判刑。

檢察官表示，海能達支付Kok薪資16.5萬元，比原來他在摩托羅拉年薪高出75％，同時還給了他60萬股票期權。Kok主要負責招募其他摩托羅拉員工加入。海能達在全球各地銷售使用所竊取技術製造的無線電產品，一直持續到2019年，。

2020年，芝加哥一個聯邦陪審團下令海能達向摩托羅拉支付7.64億元的賠償，地區法官後來把金額降至5.43億元。

之後聯邦上訴法院在同年7月維持對海能達4.07億補償性與懲罰性賠償，並稱海能達「大規模且明目張膽的竊取商業機密」，但同時命令地方法院減少另外判處的1.36億元著作權賠償。

海能達成立於1993年，總部位於深圳，主營業務是專業無線通信設備，旗下品牌包括Hytera、Sepura、Teltronic、Norsat等。該公司致力於為公安、救援、交通等行業客戶提供專業通信及指揮調度集成解決方案，在通信業界被稱為「小華為 」。