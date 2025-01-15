報稅季27日開始 25州3000萬人符直接申報

今年報稅季從1月27日開始， 4月15日截止，25州3000多萬納稅人，符合國稅局免費報聯邦稅計畫「直接申報」的資格。(美聯社)

國稅局 宣布，今年報稅 季從1月27日開始， 4月15日截止，25州3000多萬納稅人符合國稅局免費報聯邦稅計畫「直接申報」(Direct File)的資格，納稅人可上網查看自己是否適用。

「直接申報」計畫去年在12州試行，今年增加13州，國稅局長沃菲爾(Danny Werfel )說，該計畫功能已經改進，上網報稅可以更快速完成、也更簡單。

這25州是阿拉斯加、亞利桑那、加州、康州、佛州、愛達荷、伊利諾、堪薩斯、緬因、馬里蘭、麻州、內華達、新罕布夏、新澤西、新墨西哥、紐約、北卡、俄勒岡、賓州、南達科達、田納西、德州、華盛頓州、威斯康辛和懷俄明。

報完聯邦稅後，網頁會指引報稅人到各州的報稅網站，繼續填報。有些州可以直接從聯邦國稅局網站，把資料轉過去。

去年不是整年都住在這25州的人，不能享受這項免費報稅服務。

去年「直接申報」計畫允許較簡單的申報，只有W-2薪資表格、社安金收入、失業補助金、利息收入1500元以下等，但有1099-NEC表格的承包業務收入、兼差收入和自雇收入者不能申報。

去年的「直接申報」計畫只准申報標準扣除額和幾項抵稅額，包括工作所得抵稅(EITC)、兒童抵稅以及其他親屬撫養抵稅。學貸利息和教育者費用抵免也可用該軟體。

沃菲爾說，今年的「直接申報」計畫允許更多種的申報，例如，1500元以上的利息和退休金 以及年金收入，也可申報。不過，個人退休帳戶和阿拉斯加永久基金的紅利，不在新增項目之列。

抵稅的項目也增加，兒童及親屬撫養抵稅、醫療保險費用抵免、老人或殘障抵免、退休儲蓄帳戶抵免都可申報。雖然仍只能申報標準扣除額，但健康(醫療費用)儲蓄帳戶也可申報。

2024年調整後總收入低於8萬4000元的納稅人，多數也符合IRS Free File申報資格，這項計畫由國稅局和民間報稅軟體業者合作，指引報稅人上網報稅。