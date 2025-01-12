化學怪霧瀰漫12州 聞者咳嗽、胸痛、眼痛…

佛州一位居民在X平台上貼出的照片，顯示白色顆粒在空中懸浮的「怪霧」，令他出現咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛、眼睛痛等症狀。(取自X平台)

有12州部分地區民眾表示，從去年12月下旬以來，經常感覺到有化學品味道的霧，接觸幾分鐘後就渾身不對勁；專家指出，這是自然現象夾雜一些每年此時常見的病毒所致。

每日郵報(Daily Mail)報導，自去年12月下旬起，德州 、威斯康辛、愛阿華、馬里蘭、維州、西維吉尼亞、內布拉斯加、堪薩斯、奧克拉荷馬、北達科他、佛州 及明尼蘇達部分地區開始傳出這種神秘霧氣。

各地居民蜂擁上社媒平台貼出影片，描述自從這怪霧出現在他們地區後，身體出現各種症狀，如咳嗽、喉嚨痛、便秘、眼睛痛、無精打采、沒胃口、腸胃不舒服等。

佛州居民荷莉‧盧卡斯(Holly Meyer Lucas)也貼影片表示，自己病了兩周左右，現在眼睛痛得要死，佛州以往有過這種霧，但絕對不正常。說這種霧不比尋常是因為氣味難聞，同時顯然有白色顆粒在空氣中懸浮。

另一位佛州居民表示，自己碰到這種霧氣，就開始覺得不舒服，「大約一個小時後，我連打噴嚏約莫三個小時，眼睛都腫起來；全身發燙，感覺發燒了，胃部絞痛」。

有人甚至將這種霧氣和上個月新州和紐約等地出現的神祕無人機 連結在一起，認為是遭到化學武器攻擊。

雖然眾說紛紜，但專家表示，一切證據均指出，這些「致病」的霧氣是自然天氣現象，伴同一年此時特別常見的多種病毒，同時出現的結果。

霧氣裡的化學氣味，是因為地球表面受汙染的空氣，如車排廢氣、工業廢氣其他空飄化學物所致。

華盛頓大學大氣科學家胡澤爾(Rudolf Husar)曾撰文說，濃霧形成時，硫氧化物、氮氧化物被濃霧的小水滴給「擒住」；在潮濕的空氣裡臭味會更強，是因為小水滴包住讓人覺得臭的分子，容它們逗留得更久、更集中。

很多研究都指出，濃霧可以導致呼吸道問題，如咳嗽、呼吸急促、胸痛及氣喘，尤其是有哮喘病的人。