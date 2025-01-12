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化學怪霧瀰漫12州 聞者咳嗽、胸痛、眼痛…

編譯潘勛／綜合報導
佛州一位居民在X平台上貼出的照片，顯示白色顆粒在空中懸浮的「怪霧」，令他出現咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛、眼睛痛等症狀。(取自X平台)
佛州一位居民在X平台上貼出的照片，顯示白色顆粒在空中懸浮的「怪霧」，令他出現咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛、眼睛痛等症狀。(取自X平台)

有12州部分地區民眾表示，從去年12月下旬以來，經常感覺到有化學品味道的霧，接觸幾分鐘後就渾身不對勁；專家指出，這是自然現象夾雜一些每年此時常見的病毒所致。

每日郵報(Daily Mail)報導，自去年12月下旬起，德州、威斯康辛、愛阿華、馬里蘭、維州、西維吉尼亞、內布拉斯加、堪薩斯、奧克拉荷馬、北達科他、佛州及明尼蘇達部分地區開始傳出這種神秘霧氣。

各地居民蜂擁上社媒平台貼出影片，描述自從這怪霧出現在他們地區後，身體出現各種症狀，如咳嗽、喉嚨痛、便秘、眼睛痛、無精打采、沒胃口、腸胃不舒服等。

佛州居民荷莉‧盧卡斯(Holly Meyer Lucas)也貼影片表示，自己病了兩周左右，現在眼睛痛得要死，佛州以往有過這種霧，但絕對不正常。說這種霧不比尋常是因為氣味難聞，同時顯然有白色顆粒在空氣中懸浮。

另一位佛州居民表示，自己碰到這種霧氣，就開始覺得不舒服，「大約一個小時後，我連打噴嚏約莫三個小時，眼睛都腫起來；全身發燙，感覺發燒了，胃部絞痛」。

有人甚至將這種霧氣和上個月新州和紐約等地出現的神祕無人機連結在一起，認為是遭到化學武器攻擊。

雖然眾說紛紜，但專家表示，一切證據均指出，這些「致病」的霧氣是自然天氣現象，伴同一年此時特別常見的多種病毒，同時出現的結果。

霧氣裡的化學氣味，是因為地球表面受汙染的空氣，如車排廢氣、工業廢氣其他空飄化學物所致。

華盛頓大學大氣科學家胡澤爾(Rudolf Husar)曾撰文說，濃霧形成時，硫氧化物、氮氧化物被濃霧的小水滴給「擒住」；在潮濕的空氣裡臭味會更強，是因為小水滴包住讓人覺得臭的分子，容它們逗留得更久、更集中。

很多研究都指出，濃霧可以導致呼吸道問題，如咳嗽、呼吸急促、胸痛及氣喘，尤其是有哮喘病的人。

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