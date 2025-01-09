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雷傑納隆科學獎揭曉 120名華生入圍 300學生中占比4成

特派員黃惠玲／綜合報導
美國科學學會多年來積極促進年輕世代投入科學及相關研究。(取自美國科學學會官網)
美國科學學會多年來積極促進年輕世代投入科學及相關研究。(取自美國科學學會官網)

美國科學學會(Society for Science)8日公布享有「少年諾貝爾獎」美譽的2025年雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search 2024，STS)300名入圍學生名單； 這是美國歷史最悠久、最富盛名的高中生科學和數學競賽，今年華生表現傑出，進入300學生名單的華生約120位，占比高達四成，每位入圍學者將獲得2000元獎金，所就讀學校也會提供2000元獎勵。

雷傑納隆科學獎的300名學生，是從來自全美48州、關島、波多黎各、中國、香港等14個國家共795所高中的2500名參賽者中選出。

獲選的學生，是根據他們的研究能力、領導技能、社區參與、對學術的承諾、提出科學問題的創造力，以及通過原創、獨立的研究項目、論文和展現出作為STEM領軍人物才華等方面評選，最終入選的300名學生，來自美國33州的高中，也有來自華府、中國、香港、馬來西亞及瑞士等地區及國家的高中生。

美國科學學會總裁亞傑梅拉(Maya Ajmera)表示，這些傑出的年輕科學家及工程師，代表了全國最優秀的人才，很高興有機會對他們的智慧、努力及對於STEM的熱情給予肯定。

該學會今年邁入第103年，在教育大眾認識科學發現，發覺科學、技術、工程及數學領域的未來領導者方面，扮演了重要角色。該學會從2017年起贊助科學天才的選拔。

今年學生研究的項目，從醫學健康到電腦科學等都有，共約有20個研究類別。在獲獎名單排名在前的五個類別，分別是醫學與健康(12%)、環境科學(8%)、細胞與分子生物學(8%)、計算生物學(8%)、行為與社會科學及工程學(均占7％)。

接下來美國科學學會將從300位學生中選出40人進入決賽，宣布日期為1月23日，屆時這40人將向公眾展示作品，與著名科學家會面並爭奪獎項，最後的決選結果將在3月11日頒獎揭曉，獲得冠軍者可拿到25萬元獎金。

詳細得獎名單，可查詢官網：https://reurl.cc/ZZ8aVp。

入圍 香港 華生

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