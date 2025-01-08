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馬斯克自稱熱門遊戲頂級玩家 網友：怎有時間打電動

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馬斯克自稱熱門遊戲頂級玩家 網友納悶怎有時間打電動

記者顏伶如／即時報導
身為六家公司老闆的科技富豪馬斯克(Elon Musk)前陣子聲稱榮登熱門電玩遊戲「暗黑破壞神4」(Diablo IV)破關到150級的頂尖玩家，引起網友熱議。（路透）
身為六家公司老闆的科技富豪馬斯克(Elon Musk)前陣子聲稱榮登熱門電玩遊戲「暗黑破壞神4」(Diablo IV)破關到150級的頂尖玩家，引起網友熱議。（路透）

華爾街日報(WSJ)8日報導，身為六家公司老闆的科技富豪馬斯克(Elon Musk)前陣子聲稱榮登熱門電玩遊戲「暗黑破壞神4」(Diablo IV)破關到150級的頂尖玩家，引起網友熱議日理萬機的馬斯克怎有時間打電動。這款遊戲的玩家表示，晉升150級非常困難，必須「整天打遊戲，每天打遊戲」。

2024年秋季，馬斯克公布特斯拉(Tesla)研發的自動駕駛計程車(robotaxis)，主持數十枚火箭發射，花了數周幫前總統川普輔選。同一時間，他還成就了讓其他電玩玩家瞠目結舌的紀錄。

馬斯克自稱登上「暗黑破壞神4」全球頂尖玩家的地位，在2024年11月20日X平台發文寫道：「在困難度最高的電玩遊戲競速通關，可以學到很多人生教訓。」

馬斯克發文附上遊戲實戰影片指出，挑戰150級之前的「地穴」(The Pit)戰役，只花兩分鐘不到就破關。

報導指出，「地穴」關卡2024年5月才加入遊戲，最新一季於10月7日登場，所有玩家級數回歸到1級，因此馬斯克等於是在不到45天的時間就登上150級最高等級，究竟如何辦到讓其他玩家感到好奇。

在休士頓從事3D藝術列印創作的「暗黑破壞神」系列電玩29歲玩家薩比克(Damir Sabic)說，從129級到12月到達「地穴」總共花了80小時，後來因為難度太高而放棄。他說，馬斯克自稱在11月成功登頂150級簡直「超狂」，「因為要整天坐在電腦前打遊戲，而且每天如此」。

馬斯克11月接受播客(podcast)節目主持人羅根(Joe Rogan)專訪時說，已經成為「暗黑破壞神4」全球20名頂尖玩家之一。他說，讀大學最後一年花在玩「雷神之鎚」(Quake)電玩遊戲的時間，恐怕比合計上課時間還要多。

作家艾薩克森(Walter Isaacson)在馬斯克傳記中寫道，馬斯克宣布購買推特(Twitter)之前，曾經跟當時交往的歌手女友格萊姆斯(Grimes)通宵玩「艾爾登法環」(Elden Ring)到清晨5點。

電玩遊戲商動視暴雪(Activision Blizzard)2023年6月推出「暗黑破壞神4」，對於玩家晉級成績並沒有保留紀錄。

社群網站Reddit討論版上，網友對於馬斯克有晉升最高級的實力並不懷疑，但不解如何能兩個月之內達標。有網友推測馬斯克可能花錢找人代打，也有網友說動視暴雪10月推出版本有漏洞，玩家有機會取得原本不易獲得的威力。動視暴雪先前表示，2025年推出新一季版本時將修補技術漏洞。

馬斯克 特斯拉 華爾街

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