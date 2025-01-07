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美國禽流感加劇 感染症專家估十年後「人傳人」威脅增

記者李青縈／台北7日電
日前美國乳牛感染禽流感H5N1，美國更出現人類感染死亡。乳牛示意圖。（本報資料照片）
日前美國乳牛感染禽流感H5N1，美國更出現人類感染死亡。乳牛示意圖。（本報資料照片）

美國日前出現H5N1禽流感病毒死亡案例，為接觸自家禽鳥感染後，送醫後不治身亡。英國學者更示警，雖然目前不會在人與人之間傳播，但可能引發大流行。台灣中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，現在還沒有出現人傳人，但是隨著病毒出現時間增長、病毒變異，不排除增加人傳人風險。

路易斯安那州一名65歲男子，因為接觸自家禽畜而感染H5N1（禽流感），加上本上有共病，感染後症狀加劇，近日死亡。黃高彬說，美國去年H5N1病例數確實增加，但多集中在農業州，因為跟禽鳥接觸者較多；香港1997年H5N1流行時，也出現部分動物傳人的案例，但也沒有發現人傳人的案例。

H5N1從1996年出現至今已經超過20年。黃高彬指出，病毒出現久可能會出現變異，一旦病毒開始慢慢適應人體細胞，在經過一段時間的演化、變異，不排除變異加大、跟人體的親和力變強，導致病毒在人傳人的機率增加。然而，目前H5N1禽流感出現時間還算短，預估10多年後危險可能提升。

黃高彬強調，目前H5N1禽流感不會人傳人，都是透過動物傳給人類。以我國狀況來看，目前最重要的「監測禽畜」，只要禽畜沒有出現病毒都不需要過度擔心。另外，H5N1有疫苗可以預防接種，建議養雞場等禽畜相關接觸人員接種。

根據疾病管制與預防中心（CDC），自2024年4月通報首例人類禽流感以來，相關病例持續增加；截至今年1月3日，美國已有66人感染禽流感，多數為農場工人。

禽流感 疫苗 香港

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