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3萬美軍因性取向遭令退伍 國防部考慮授予榮退

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
美國國防部在1993年至2011年間實行「不問不說」（Don't Ask, Don't Tell）政策，禁止公開同性戀與雙性戀身分者在軍中服役，對於公開性取向的軍人將採「不榮譽退伍」， 前美國陸軍士兵丹尼·英格拉姆(Danny Ingram)是「不問不說」法案頒布後第一批「被退伍」的人之一。(美聯社)
美國國防部在1993年至2011年間實行「不問不說」（Don't Ask, Don't Tell）政策，禁止公開同性戀與雙性戀身分者在軍中服役，對於公開性取向的軍人將採「不榮譽退伍」， 前美國陸軍士兵丹尼·英格拉姆(Danny Ingram)是「不問不說」法案頒布後第一批「被退伍」的人之一。(美聯社)

美國舊金山聯邦法院的法庭文件顯示，針對3萬多名曾因性取向而被勒令退伍的同性戀和雙性戀退役軍人，美國國防部將考慮授予「榮譽退伍」身分。

路透報導，「榮譽退伍」的身分可讓這些退伍軍人有資格獲得醫療與其他福利

美國國防部已與5名原告共同提出一項和解協議，以結束2023年提出的集體訴訟。這起訴訟案主張軍人享有正當程序與平等保護的憲法權利受到侵犯。美國國防部否認有不當行為。

美國國防部在1993年至2011年間實行「不問不說」（Don't Ask, Don't Tell）政策，禁止公開同性戀與雙性戀身分者在軍中服役，對於公開性取向的軍人將採「不榮譽退伍」。

根據提交至舊金山聯邦法院的和解協議，國防部將建立一個簡化程序，退伍軍人可以刪除退伍文件裡的性取向記錄。國防部也同意審查將退伍狀態升級為榮譽退伍的請求。

海博（Haynes Boone）律師事務所、本案的首席律師之一的寇利 （Chelsea Corey）表示，在退伍文件中記錄退伍軍人的性取向，有意明顯歧視意味。

軍人一旦被列為「不榮譽」退伍，可能將無法享有各項福利，包括醫療保健、貸款、工作機會和學費津貼。

寇利指出，這份和解協議有望讓部分受影響的人，得以獲得退伍軍人享有的醫療和其他福利。

這項協議須經舊金山聯邦法院法官史派洛（Joseph Spero）批准，他已排定於2月12日舉行聽證會。

美國國防部和司法部沒有回應置評請求。

根據訴訟文件顯示，自1980年以來，美國共有逾2萬人因實際或被認定的性取向而被勒令退伍，隨後更有約1萬4000人因「不問不說」政策遭令退伍。

國防部 舊金山 福利

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