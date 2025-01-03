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拜登夫人前年收外國元首最貴禮物：7.5克拉2萬元人造鑽石

編譯廖振堯／綜合報導
根據國務院年度申報，拜登總統(右)及其家人2023年從外國元首政要收到了價值數萬元的餽贈，其中最昂貴的禮物是印度總理莫迪(中)送給美國第一夫人吉兒(左)的人造鑽石，價值2萬元。(路透)
根據國務院年度申報，拜登總統(右)及其家人2023年從外國元首政要收到了價值數萬元的餽贈，其中最昂貴的禮物是印度總理莫迪(中)送給美國第一夫人吉兒(左)的人造鑽石，價值2萬元。(路透)

國務院2日公布的年度申報顯示，拜登總統及其家人2023年從外國元首政要收到了價值數萬元的餽贈，其中最昂貴的禮物是印度總理莫迪(Narendra Modi)送給第一夫人吉兒(Jill Biden)的人造鑽石，價值2萬元。

美聯社報導，這顆7.5克拉重的鑽石無疑是2023年第一家庭收到的最昂貴禮物，除此之外吉兒還收到來自烏克蘭駐美大使贈送的胸針，價值1萬4063元；埃及總統和第一夫人贈送的手鐲、胸針和相冊，價值4511元。

拜登本人亦收到許多昂貴禮物，包括韓國總統尹錫悅贈送的紀念相冊，價值7100元；蒙古總理贈送的蒙古武士雕像，價值3495元；來自汶萊蘇丹的銀碗，價值3300元；以色列總統贈送的純銀托盤，價值3160元；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)創作的拼貼畫，價值2400元。

聯邦法律要求行政部門官員收到外國領袖和同行贈送的禮物價值估計若超過480元，就必須申報。因此許多禮物都相對「平價」以符合此門檻，更加昂貴的禮物通常(但並非一定)會轉交國家檔案與紀錄管理局(NARA)保管，或在白宮公開展示。

據國務院文件，吉兒收到的人造鑽石將保留在白宮東廂供官方場合使用；送給拜登總統和第一夫人的其他禮物則已被送往NARA。吉兒的發言人瓦迪維亞(Vanessa Valdivia)表示這顆鑽石將在他們卸任後移交給NARA，不過她沒有透露鑽石的用途。

收受禮物者也可以選擇以市場價格向美國政府買回禮物，儘管這種情況很少見，尤其是昂貴物品。國務院禮賓辦公室(Office of Protocol)彙編的清單將在3日的聯邦公報(Federal Register)上公布，內容指出許多中情局(CIA)包括局長在內的成員都申報收到了名表、香水、珠寶等奢侈禮物，但幾乎所有這些禮物最後都被銷毀，銷毀的禮物總值超過13萬2000元。

國務院 拜登 白宮

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