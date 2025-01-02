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首席大法官：司法獨立正受威脅 民選官員跟判決作對

記者顏伶如／綜合報導
最高法院首席大法官羅伯茲表示，一些非法活動正在威脅司法獨立。(美聯社)
最高法院首席大法官羅伯茲表示，一些非法活動正在威脅司法獨立。(美聯社)

最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)在31日發表的「2024聯邦司法年終報告」(2024 Year End Report on the Federal Judiciary)中表示，司法獨立正遭受威脅。他指出：「法官因為工作而承受暴力、恫嚇、蔑視，共和國體制受到破壞，讓人完全無法接受。」

紐約時報分析，羅伯茲發表年終報告的時間，就在大法官接連爆發操守爭議之後，美國民眾對最高法院的滿意度走下坡。羅伯茲報告寫道，外界對於法官裁決的某些批評是健康的，有根據的，應該獲得採納。

報告寫道：「遺憾的是，並不是所有人都提出有見地的批評(informed criticism)或類似的建言。」

羅伯茲指出，覺得有必要說明四個層面的非法活動正在危害法官的獨立自主。

他說，首先就是法官因為職務而受到暴力威脅。他指出，針對法官而來的仇恨威脅或訊息，過去十年裡增加三倍多，在某些極端案例裡，司法官員參加公眾活動時，收到相關單位發放的防彈背心。

大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)9月間在司法研討會上便說拿到一件防彈背心，她13歲兒子還因此好奇詢問。

羅伯茲指出，法官獨立自主面臨的第二個威脅是住家地址、電話被公布於網路，結果接到爆粗口的騷擾電話、抗議群眾聚集或精神不穩定者攜帶武器前往法官住家。他說，政治人物必須對這個問題承擔某些責任。

他指出，第三個威脅是社群媒體擴大渲染有關法院判決的虛假信息(disinformation)。他說，某些虛假信息來自海外，如此新手段令人愈來愈感到憂心。

羅伯茲說，第四個威脅就是法院裁決可能遭到違抗(disobeyed)。他指出，司法職責的本質並不是討好所有人，「絕大多數案件都有勝訴方與敗訴方」。

他說，歷屆政府都有官司敗訴的實例，但過去幾年不同黨派民選官員卻都曾經跟聯邦法院判決公然作對。

羅伯茲 大法官 Amy Coney Barrett

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