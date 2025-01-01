軍事上訴法庭裁定 奧斯丁無權撤銷911恐嫌認罪協議

軍事上訴法庭裁定，國防部長奧斯丁不能撤銷三名911恐怖攻擊被告與軍事檢察官達成的認罪協議。(美聯社)

美聯社報導，匿名美國官員透露，軍事上訴法庭去年12月30日晚間裁定，國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)不能撤銷3名911恐怖攻擊被告與軍事檢察官達成的認罪協議。此項裁決讓三名被告的認罪協議得以持續進行，可能讓他們認罪換取免於死刑。

凱達組織2001年9月11日攻擊美國造成近3000人死亡。被控策畫襲擊者哈立德·謝赫·穆罕默德(Khalid Sheikh Mohammed)和兩名共同被告，經政府批准由軍事檢察官和辯護律師談判兩年，2024年夏末宣布達成認罪協議。

認罪協議傳出沒幾天，奧斯丁即發布簡短命令，稱他將廢除協議。奧斯丁指911恐怖攻擊極其嚴重，他身為國防部長理當決定是否簽署任何可能免除被告死罪的認罪協議。

但辯護律師表示，奧斯丁沒有法律權力拒絕關達那摩(Guantanamo)法院最高當局批准的決定，此舉形同非法干預該案。審理911案的軍事法官麥考爾(Matthew McCall)也認為，奧斯丁在協議開始後無權推翻協議。國防部因此向軍事上訴法庭提出上訴。

911案三位被告—穆罕默德、瓦利德·本·阿塔什(Walid bin Attash)和穆斯塔法·豪薩維(Mustafa al-Hawsawi)的審前聽證會已進行十多年。審前爭議焦點主要集中在這些人被中央情報局拘留後的頭幾年遭受酷刑，可能影響全案整體證據。支持認罪協議者認為，這是解決美國軍事委員會古巴關達那摩灣海軍基地法律糾紛案的方式。

軍事上訴法庭去年12月30日裁定後，奧斯丁可選擇要求美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院駁回認罪協議。

與此同時，國防部表示，十多年前獲准轉至關達那摩軍事監獄 的囚犯、突尼西亞男子亞茲迪(Ridah bin Saleh al-Yazidi)已被遣返回突尼西亞。亞茲迪是該監獄關押時間最長的囚犯之一。他被遣返後，關達那摩囚犯只剩26人。

911發生後幾年內，在國外被捕送入關達那摩監獄的穆斯林男子達最高峰。美國當局放棄起訴並排除安全風險後，目前有14名獄中男子正等待被轉到其他國家。