美好2025？ 40%美國民眾樂觀看待 25%認會更糟

圖為在曼哈頓時代廣場民眾戴上標記「2025」的帽子，準備迎新年。(路透)

美聯社與NORC公共事務研究中心的新民調 顯示，大部分美國成年人打算在家裡跨年 ，近五分之一的人將在親友家中慶祝，僅5%的人計畫外出，到酒吧、餐廳或活動現場慶祝。

不過有許多人將透過立下新年目標來慶祝新年，超過一半的人表示2025年將定下至少一個目標。

儘管有人樂觀看待，但超過一半的人並不期待會有積極的改變，約四成的人認為2025年對他們個人而言會是更好的一年，約三分之一的人並不期望會有太大的差別，約四分之一的人認為2025年會比2024年還糟。

30歲傾向低調度過

芝加哥32歲的酒保寇特妮·科肖(Kourtney Kershaw)表示，顧客和朋友經常問到跨年夜的計畫，她表示今年的趨勢更傾向於低調度過。

科肖說：「我這個年齡層的大多數人想要外出，但他們不知道要做什麼，因為他們還沒找到任何活動，或是真的太貴了。派對組合或入場費讓人掃興，尤其是世界的情況和東西有多貴這些事情。」

如同預期，年輕人對於在酒吧或現場活動慶祝新年更有興趣，約十分之一的30歲以下年輕人打算這麼做，但約三成的60歲以上年長者表示他們完全不打算特地慶祝新年。

大多數美國人表示打算立下某種新年目標，但千禧世代和Z世代更為積極，這一年齡層的年輕人約有三分之二預期會立下目標，較大的年齡層則有約一半的人打算這麼做；此外，女性比男性更有可能為2025年立下目標。

35歲的川布雷(Anthony Tremblay)來自匹茲堡，他希望新年能減去一些體重，並更注重照顧自己，增加睡眠、冥想和呼吸訓練的時間，「新年可能是不錯的一年，來注重心理健康 。」

許多人有類似看法，約三成成年人選擇與運動或健康飲食相關的新目標，約四分之一的人表示他們將立下與減重相關的目標，相近比率的人表示他們打算調整金錢或心理健康的優先事項。