紅藍卡明年元旦起自付藥費最多2000元 癌友大減負擔

「降低通膨法」藥物自付額新價格在明年元旦生效，持紅藍卡的退休者，每年在處方藥物上的花費，將不會超過2000元。(美聯社)

由於「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)的規定明年1月1日生效，享有聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )的長者，明年起每年在處方藥物上自掏腰包的花費將不會超過2000元。

專家指出，這項改變預計將大幅減輕癌症 病患的負擔，因為不少癌症病患經常會因為藥物成本過高而負擔不起費用。

賓州卡農斯堡(Canonsburg)83歲的迪維托(Diana DiVito)在2005年確診罹患慢性淋巴性白血病(Chronic Lymphocytic Leukemia)；當她癌症復發時，迪維托開始服用抗癌藥物「億珂」(Imbruvica)，且至今仍記得當初收到第一筆自付額帳單時的震驚。

「自付款（co-pay）讓我嚇一跳，」收入有限的迪維托表示，「第一年剛開始時藥物自付款為8500元，之後每年約增加1000元。」在2021年，她自付藥物的總額達到5萬6000元。

新的藥物自付上限適用於紅藍卡D部分(Part D)下所有處方藥物；但不適用於像是化療或麻醉等在醫院或其他醫療機構接受的藥物；紅藍卡受益人同時還將可以在一年內分期付款，而非是一次性支付承擔共付款項的新選項。

在這項變更之前，紅藍卡受益人通常需要先自掏腰包來購買7000元或更多的處方藥物，然後才能取得所謂的「災難性承保」(Catastrophic coverage)資格，此時保險才會開始生效，並承擔大部分的藥物費用。在這承保範圍內，患者只需承擔一小部分的金額或是約5%的藥物費用。

目前有約6500萬人擁有紅藍卡，其中主要都是老年人；根據美國醫學會期刊網路開放版(JAMA Network Open)在9月發表的研究，2023年紅藍卡D部分受益人，每年癌症藥物的自付金額平均為1萬1284元。

另一份來自非營利組織美國樂齡會(AARP)的報告則發現，預計到2025年，將有320萬名紅藍卡受益人，從自付款項上限中省下開支；從2025年到2029年，140萬名達到自付上限的紅藍卡持有者，平均每年將能省下1000元或更多，約42萬投保人能省下超過3000元。