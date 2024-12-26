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老虎、美洲獅 染上禽流感 華盛頓州動物保護區驚傳死了20隻

記者張聲肇/綜合報導
華盛頓州野生動物保護區內，最近有20隻大型貓科動物死於禽流感 。（示意圖，美聯社）
華盛頓州野生動物保護區內，最近有20隻大型貓科動物死於禽流感 。（示意圖，美聯社）

華盛頓州野生動物保護區內11月底到12月中旬，20隻大型貓科動物死於禽流感， 包括孟加拉虎和美洲獅，管理人說這是「前所未聞」的現象。

華州謝爾頓(Shelton)野生貓科倡議中心(Wild Felid Advocacy Center)創辦人暨主管馬修斯(Mark Mathews)說，大型貓科動物通常長命到老，「不會這樣(病死)，可見是很厲害的病毒。」他說，有三隻動物得禽流感後已恢復，但24日還有一隻仍病危。

整個保護區20日起關閉，將受感染的動物都隔離，消毒完畢再重開。

園區內首先受到感染的是美洲獅，11月有幾隻出現類似肺炎的症狀，不到幾天，就傳染開來。

11月23日，開始有染疫的美洲獅死亡，隨後幾天內，其他幾隻也病情加重。死亡的最後一隻是非洲藪貓(serval)，在12月13日。死亡的貓或獅都有一牆之隔，彼此也無互動。馬修斯說，如今只剩下17隻還活著。

保護區正和當局共同研究病毒來源，馬修斯認為有可能是野禽糞便掉落在園區內，或餵給動物吃的肉，遭到病毒感染。為謹慎起見，保護區已將冷凍櫃裡的8000磅貓科食物銷毀，並全面消毒，預計要好幾個月才能完成。

「每一隻動物的住處都得徹底消毒，每一根稻草或有機物，都得拿出來，包好、燒毀，然後再噴灑消毒液，等兩個禮拜，再檢查效果。」

工作人員戴佩N95口罩，穿上防護衣，連鞋子也徹底消毒，杜絕任何可能傳播病毒的途徑。

貓科動物很容易受到禽流感病毒的侵襲，2020年出現的變種病毒株H5N1已傳遍全球，不但感染禽鳥，也感染哺乳動物。

華州魚類與野生動物局本月稍早確認，今年秋季有「無數」野禽感染，最近又指出，克拉蘭郡(Clallam)有兩隻美洲獅感染H5N1。加州也測出645處牧場的牛隻染疫，全國有61人染疫但多症狀輕微。

禽流感 加州 變種病毒

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