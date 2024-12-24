川普就職典禮 福特、通用各捐100萬元 另外還提供車隊

福特汽車與通用汽車都要為當選總統川普將在明年1月登場的就職典禮埋單，將分別捐贈100萬元以及車輛。(美聯社)

福特汽車與通用汽車都要為當選總統川普將在明年1月登場的就職典禮埋單，將分別捐贈100萬元以及車輛。(美聯社)

美國汽車製造商福特汽車(Ford Motor)與通用汽車(General Motors)發言人在23日表示，要為當選總統川普 將在明年1月登場的就職典禮埋單，將分別捐贈100萬元以及車輛。

即將接任的新政府所考慮的關稅與針對電動車 (Electric Vehicles，EV)的政策，將影響福特等底特律汽車製造商；福特等公司都正努力擴大其公司和銷售其電動車，但目前在電動車方面都尚未獲得利潤，因為雖然銷售量有成長，但仍落後於公司預期。

共和黨總統當選人川普提議，要對墨西哥和加拿大擴大進口關稅，並取消福特等汽車製造商有利的電動車抵稅政策。

福特執行長法利(Jim Farley)本月告訴記者，他對川普願意聆聽該公司對這些行動的看法，抱持樂觀態度。

法利表示：「(考慮到)福特的就業狀況以及在美國經濟和製造業中的重要性，不難想像，政府會對福特的觀點非常感興趣。」通用汽車執行長巴拉(Mary Barra)也表示，根據他們過去的談話，川普「很認真的聆聽」他們的意見；兩位執行長均表示，川普和他們的公司抱持著「強大美國製造業和就業」的共同目標。

除了福特和通用汽車在23日宣布為川普就職典禮捐贈100萬元與車輛外，其他包括亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)和Instagram母公司Meta Platforms等大公司，也紛紛出面搶為川普埋單，宣布為就職典禮捐款。

川普在2017年，為就職典禮共募集了創紀錄的1.067億元。

民主黨總統拜登 2021年的就職典禮，則募集了6180萬元；拜登的捐款主要來自包括輝瑞(Pfizer)、AT&T和波音(Boeing)等公司。