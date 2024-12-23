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參院通過公平法案「退休公教社安金」不再被削減

編譯盧炯燊／綜合報導
參院通過「社會保障公平法案」，300多萬退休公教人員的社安金將不再被大幅削減。(美聯社)
參院通過「社會保障公平法案」，300多萬退休公教人員的社安金將不再被大幅削減。(美聯社)

300多萬退休公教人員喜獲聖誕大禮包，國會眾院11月通過跨黨派的「社會保障公平法案」(Social Security Fairness Act)後，參院也於21日零時15分左右表決通過該法案，受益者包括退休警察、消防員、郵政員工、教師及其他領取公家退休金的人。

這是本屆國會參院最後的投票表決，以76票對20票通過該法案，取消了兩項聯邦限制，從而讓相關人士全額獲得社安金

有關立法已經醞釀了20多年，參院早於2003年已就此舉行聽證會，但一直未能成法。若本屆未能通過，要留待下屆將於1月3日宣誓就職的國會，那時又要從頭辯論。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在法案通過後表示，參院終於糾正了50年來的錯誤。

這個法案的重點是廢除實施了50年的「暴利消除條款」(Windfall Elimination Provision，WEP)及「政府退休金補償」(Government Pension Offset，GPO)。前者會減少現在正領取政府退休金者所獲得的社安金，受影響者多達200多萬；後者則會減少同時領取政府退休金的配偶、寡婦和鰥夫領取的社安金，受影響者也有80多萬。

受兩個條款影響最大的，是那些從州或地方政府領取退休金的退休公教人士，他們退休後領到的社安金被大幅削減。

反對該法案的共和黨人指出，該措施成本過高，將會加速社會安全信託基金破產的速度。國會預算辦公室表示，這個立法在未來十年增加聯邦財赤1950億元。

不過俄亥俄州聯邦參議員、副總統當選人范斯(JD Vance)是24名支持該法案的共和黨參議員之一。

長者公民聯盟(Senior Citizens League)執行董事本頓(Shannon Benton)認為，該法案的通過，是數百萬退休公教人員一次巨大勝利。

參院通過「社會保障公平法案」，300多萬退休公教人員的社安金將不再被大幅削減。圖...
參院通過「社會保障公平法案」，300多萬退休公教人員的社安金將不再被大幅削減。圖為示意 圖。(圖／123RF)

退休金 參院 社安金

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