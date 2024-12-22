百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

圖為新冠疫情期間發放的紓困支票。(美聯社)

大約100萬名納稅人未來幾周將收到國稅局 (IRS)最高達1400元的自動退稅 ，金額將自動存入納稅人銀行帳戶，或以紙本支票寄發。美聯社報導，這次將獲得自動退稅的民眾是符合疫情紓困 資格，但2021年申報所得稅時未填寫「紓困退稅抵免」(recovery rebate credit)欄位或填寫「零」的納稅人。

國稅局表示，累計240億元的退稅將發還給2021年報稅時沒有申報或漏領「紓困退稅抵免」的大約100萬名納稅人。國稅局20日發表聲明說，稽查發現許多符合疫情紓困抵免的納稅人並沒有領取補助。

國稅局長沃菲爾(Danny Werfel)在聲明中說，國稅局內部資料顯示，由於「紓困退稅抵免」手續複雜，大約100萬名符合資格的納稅人漏領補助。

國稅局表示，正式名稱為經濟紓困補助(Economic Impact Payments)的聯邦疫情補助款，絕大多數符合資格的納稅人都已領取。這次自動發放支票的對象是符合資格但2021年報稅時卻在「紓困退稅抵免」(recovery rebate credit)欄位留下空白或填寫「零」的納稅人。

符合資格的納稅人並不需要採取任何行動，這個月支票就會自動存入2023年報稅時填寫的銀行帳戶，或者最遲2025年1月底之前會收到國稅局寄發的紙本支票，收件人地址也是2023年報稅時填寫資料。

每名納稅人領取金額各不相同，最高金額是1400元。國稅局將另外發函給符合領取資格的納稅人，說明將收到自動退稅。

國稅局表示，還沒有完成2021年報稅但符合資格的民眾，仍有機會拿到這波退稅，但要在2025年4月15日截止期限之前完成報稅，才能領到這筆退稅，即使沒有工作收入、生意收入或者其他財務來源極少甚至沒有其他財務來源，都要完成申報。