人行道剁肉 堪州中餐館遭衛生部門檢查

堪薩斯州勞倫斯市的Tryyaki中餐館，遭民眾檢舉員工在人行道上剁豬肉，而且未使用砧板，引起衛生疑慮，並遭到相關單位檢查。(截圖自fox4kc)

每日郵報(Daily Mail)報導，有民眾拍攝到堪薩斯州 一家中餐館 的員工在人行道上剁豬肉，引起衛生疑慮，該中餐館因此遭到批評。

影片在網路上曝光後，衛生稽查人員立即前往位於勞倫斯(Lawrence)的餐廳Tryyaki檢查。

民眾拍攝的影片顯示，一名員工蹲在Tryyaki餐廳的得來速(drive-thru)混凝土路面上剁豬肉。

拍攝影片的珍妮佛·華特金斯(Jennifer Watkins)告訴媒體Fox4KC：「這令人反胃，我不敢相信我看到了什麼。他沒有用砧板或墊東西來剁肉，他就在混凝土路上切肉。」

該餐廳老闆桑妮·劉(Sunny Liu，音譯)在社群媒體 上要顧客安心，表示在路面上處理的肉是員工個人要食用的，甚至沒有在菜單上販售相關餐點，「大家不用擔心我們會把在地上切的豬肉賣給客人」。

堪薩斯州勞倫斯市的Tryyaki中餐館，遭民眾檢舉員工在人行道上剁豬肉，而且未使用砧板，引起衛生疑慮，並遭到相關單位檢查。(截圖自fox4kc)

餐廳的聲明說明：「影片裡的豬肉不是要給顧客的，那些是我們的一些員工準備的便宜肉品，是分開來煮的個人食用肉。」

「這些肉是晚上結束時煮的，放在不同的烹調碗，完全與廚房設備和煮顧客食物的用具分開。」

「儘管這個做法在適當烹飪下是安全的，但我們從來不會將這些肉賣給我們的顧客。」

然而，拍攝者珍妮佛·華特金斯的丈夫格雷格·華特金斯(Greg Watkins)並不接受這一解釋，他說：「不管是個人食用還是給大眾食用，這樣做都不乾淨，他們還是在那個廚房準備食物。」

堪薩斯州農業局也注意到此事，當局決定展開緊急檢查。

12月1日的檢查報告發現，存放在外的一碗壽司米上沒有印時間戳記，除此之外沒有其他違規行為。

但先前的檢查曾經發現違規行為，如生雞肉放在新鮮的蔬菜上，以及員工徒手準備炸蟹角(Crab Rangoon)。

稽查人員給該餐廳一些建議，餐廳負責人表示已經落實措施，清潔所有刀具和切肉區。