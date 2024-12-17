捏造拜登父子貪汙致眾院調查 FBI線民認罪

曾是聯邦調查局線民的史米爾諾夫(左)針對拜登父子收受巨額賄賂做偽證，16日對相關罪名認罪。(美聯社)

曾是聯邦調查局(FBI)線民的史米爾諾夫(Alexander Smirnov)針對拜登 父子收受巨額賄賂做偽證，16日對相關罪名認罪。

史米爾諾夫也因曾隱瞞數百萬元收入遭起訴 ，對一項逃稅指控認罪。他的偽證促使眾院共和黨 對拜登進行彈劾調查。

史米爾諾夫向聯邦調查局聲稱，烏克蘭 能源公司Burisma負責人曾說向總統拜登(Joe Biden)和他的兒子杭特·拜登(Hunter Biden)支付500萬元。這些陳述不實，卻成了眾院共和黨對拜登家族調查的焦點。

史米爾諾夫坦承提供有關拜登的「虛假、貶損的資訊」。

檢察官和史米爾諾夫同意，下個月宣判時將判處48至72個月監禁，史米爾諾夫今年2月被捕以來的服刑時間可折抵。

史米爾諾夫在最初起訴書被控「2017年改變與Burisma的例行互動並進行非尋常業務聯繫」，構成賄賂指控的基礎。

史米爾諾夫的控罪由川普任命調查過杭特．拜登的特別檢察官魏斯(David Weiss)提出，杭特2014年4月加入Burisma董事會。

共和黨經常依賴史米爾諾夫的證詞，且將他視為FBI可靠的線民。

史米爾諾夫先前稱，拜登家族多年前脅迫Burisma老闆茲洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky)支付數百萬元。線民舉報，當時擔任副總統的拜登以開除涉貪的烏克蘭檢察長蕭金(Viktor Shokin)為交換條件，向烏克蘭提供10億元融資擔保；共和黨議員則認為，融資擔保讓Burisma及杭特受益。

FBI無從證實史米爾諾夫所提供的資訊；而司法部在2月15日的起訴書中提到，史米爾諾夫在拜登卸任副總統很久之後才與茲洛切夫斯基聯繫。

對史米爾諾夫提出指控的魏斯也因槍枝和逃稅指控起訴杭特·拜登。杭特在槍枝案審判中被定罪，並針對稅務案指控認罪，本應於本月被判刑，但他的父親在判刑前予以特赦。