贈遊民鬆餅 IHOP服務生被炒魷魚 獲1700元捐款

佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

佛羅里達州 一家「國際煎餅屋」(International House of Pancakes，簡稱 IHOP)連鎖餐廳的加盟店，有一名女服務生因為看到遊民 餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。

今日美國報(USA Today)引述當地電視台WFLA報導指稱，維多莉亞·休斯(Victoria Hughes)自2013年以來就在佛州 萊克蘭(Lakeland)的IHOP分店擔任服務生。

直到上個月24日，有位遊民走進餐廳表示肚子餓，於是休斯端了一盤鬆餅讓遊民填飽肚子並提供飲水解渴。

休斯向WFLA表示，當時她將此事告知店長，但對方回應卻讓休斯相當錯愕；她說：「他告訴我他覺得很不安，因為可能會吸引更多遊民或是給顧客構成安全威脅。」

結果兩天後，店長致電通知休斯已經被炒魷魚，讓她完全無法接受：「我問他：『為什麼？』他告訴我這是『公司政策』。」

此事經由WFLA報導後，IHOP提出加盟業主Sunshine Restaurant Partners的聲明，強調該公司「致力營造一個歡迎所有人的包容性環境」，宣稱已經展開調查並針對食品供應問題進行員工訓練：「我們會繼續透過與慈善組織Feeding America合作解決食物供應問題，並捐款給當地慈善機構。」

休斯表示，IHOP已經主動告知願意讓她回去上班並補償解雇期間的薪資損失，不過坦承仍在考慮，儘管因為善心而丟掉飯碗，但休斯並不後悔；她說：「我真的需要這份工作，但如果再來一次，我還是會再做一次。」