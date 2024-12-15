AI革命催生新專業：AI訓練員、提示詞工程師

人工智慧(AI)革命正催生新職業。(路透)

人工智慧(AI )革命正催生新職業：AI訓練員與提示詞工程師(prompt engineer)，凸顯「和AI溝通」能橋接AI模型與人類經驗之間的落差，和編寫程式碼一樣珍貴。

AI訓練員與提示詞工程師是確保AI系統了解、並適當回應人類輸入的問題，工作主要是設計、測試並精進提示詞，引導AI系統生成精確而有用的回應，除了要確保文法適當，還要讓AI了解箇中的細微差異、情境以及其回應的現實影響，例如不會在你要AI聊天機器人推薦餐廳時，反而提供食譜 。

頂級的AI訓練員或提示詞工程師需要獨特的技能組合，當然必須懂一點技術知識，但重點在於創意，要能跳脫框架思考，擬出推進AI極限的提示詞，幫助AI生成與問題相關、甚或有深度的回應。這些工程師也必須對自然語言處理(NLP)有深度理解，必須掌握AI模型如何解釋人類語言，並且精進其效能，就像教導一台電腦從事有意義的對話，而且內容要精確、相關、避免錯誤或誤解。

這個領域也不再限於程式碼編寫專家或技術大師，好的AI訓練員常擁有多元背景，如語言學、心理學和溝通，這個角色需要在邏輯和同理心之間取得微妙平衡。

雖然AI系統愈來愈精密，但卻缺乏最關鍵的「人味」，其表現受到作為訓練基礎的數據所局限，但數據甚少完美，在AI出錯時，例如誤解詢問的問題、捏造事實或給出古怪而機械式的回應，AI訓練員便會介入修正並導引到正確方向，但這些AI訓練員也需要人類的監督。

AI訓練員崛起正在改變科技就業 市場，這些工作年薪最高能達到33.6萬元，需要的技能廣泛，也能讓擁有強大創意與解決問題技能的人，不須學習複雜的程式語言，就能獲得高薪機會。

湯森路透指出，一般人若要精進自己的提示詞技巧，可掌握幾個原則。首先是提示詞必須明確、具體且提供情境，以定義明確的提示詞讓AI演算法更加理解內涵，若能提供背景資訊或指名聚焦領域，有助AI演算法生成更相關的回應。