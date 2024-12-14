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川普又將沒新空軍一號可搭了 波音延誤 最快2029年交機

記者顏伶如、彭尚興／即時報導
新款空軍一號想像圖，改裝自波音747-8型客機，並漆上川普要求的紅藍白三色新塗裝。(取材自國防部)
新款空軍一號想像圖，改裝自波音747-8型客機，並漆上川普要求的紅藍白三色新塗裝。(取材自國防部)

由於波音公司飛機改裝升級工程延誤，川普在第一任執政期間並沒有機會搭乘新款空軍一號(Air Force One)，二度執政恐怕也沒有新飛機可以使用。

華爾街日報12日獨家報導引述知情人士指出，波音公司交機時程嚴重拖延，已經表明新款空軍一號要等到2029年之後才能交機，也就是川普第二次執政任期結束以後。

報導指出，川普對於計畫耽擱深感挫折，上個月在電話中曾對波音執行長歐特柏格(Kelly Ortberg)提及；川普準備重返白宮的同時，經常詢問幕僚波音座機進度如何。

消息人士表示，川普對幕僚說，波音曾經是很棒的美國公司，「他們到底發生了什麼事？」

目前服役中的空軍一號，正式型號為VC-25A，改裝自波音747-200型客機，從柯林頓總統上任後開始啟用，至今已超過30年。歐巴馬總統任內決定換裝總統座機，採用較新型的波音747-8型客機予以改裝，型號為VC-25B。

川普2017年第一次就任後，嫌波音報價太高，起初要求五角大廈取消與波音合約，揚言不惜採購歐洲空中巴士產品，後來則親自出馬洽談，經過一年多磋商之後，波音提議放棄採用全新製造的飛機，改用二手機，降價為39億元，才簽訂合約。

川普還在合約中附加一項條件，要求新機機身漆上紅、藍、白三種顏色，而不是空軍一號長期以來使用的藍白二色塗裝。

VC-25B共採購二架，原本預定2020年前率續交機，但完工日期一延再延。

合約簽訂之後，波音記錄總計20多億元的其他費用，使得專機計畫超出預算，同一時間又出現生產狀況、管理問題。空軍一號專機計畫是導致波音公司財務大傷的五角大廈合作案之一，波音國防業務執行長柯柏特(Ted Colbert)因此遭到撤職。柯柏特今年夏季提出警告說，空軍一號計畫面臨許多問題，從供應鏈中斷到勞工短缺都包括在內。

柯柏特對媒體說：「我們團隊為一個非常、非常艱難的計畫而奮鬥。」

空軍發言人說，空軍一號計畫的交機時程已更新。

波音 川普 五角大廈

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