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不見當局處理無人機 居民喊：1把霰彈槍就能自己打下來

編譯廖振堯／綜合報導
新澤西、紐約等美東多州上空近來持續出現「SUV大小」的神祕無人機，導致社群媒體等平台的陰謀論不斷湧現。圖為新州蘭多夫鎮上空的無人機。(美聯社)
新澤西、紐約等美東多州上空近來持續出現「SUV大小」的神祕無人機，導致社群媒體等平台的陰謀論不斷湧現。圖為新州蘭多夫鎮上空的無人機。(美聯社)

新澤西州過去數周不斷出現來源不明的無人機群，當地居民人心惶惶，兩黨議員一直施壓調查人員和監管機構，要求他們給出答案。在民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)和兩名共和黨議員呼籲聯邦政府擊落該地區任何身分不明的無人機後，也有民眾威脅將自行擊落它們；有的市長還因此派出拆彈小組，以免受到被擊落的無人機中含有的危險物質危害。

福斯新聞(Fox News)報導，民眾在臉書上分享8日拍攝的影片，在島灘州立公園(Island Beach State Park)上空有「SUV大小的無人機」，不過影片中很難判斷大小，只能看出許多光點在空中盤旋。網友的影片留言激憤，稱「一把好的霰彈槍可以解決這個問題」、「為什麼沒有人擊落一架、靠序號來追溯到操作者？我認為這可以提供線索」，顯示許多人都有意擊落這些飛行物。

專家警告擊落無人機可能被罰款或監禁。聯邦航空管理局(FAA)禁止破壞任何其他飛機，即使它們飛越房產；但另一法規也禁止不安全或未經授權的飛機飛行，無論是否有人駕駛，不安全操作危及其他飛機或地面人員的無人機操作員可能面臨最高7萬5000元的罰款並被吊銷執照。

白宮國安發言人柯比(John Kirby)12日表示審查現有影像後，許多報導目擊事件實際上是合法飛行的人員駕駛飛機。然而一名陸軍發言人表示，皮卡汀尼兵工廠(Picatinny Arsenal)已收到本月26日前實施臨時飛行限制的消息，因為該地區有大量無人機目擊報告。

面對居民躁動，貝爾維爾(Belleville)市長梅爾漢姆(Michael Melham)表示消防局已受指示穿著防護服，若無人機被擊落也將立即呼叫拆彈小組；不過梅爾漢姆也指示居民不要射擊或以任何方式破壞這些設備。

無人機 新澤西州 白宮

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