加州等6州生乳業嚴測禽流感 農業部：遏疫情蔓延 防傳染給人

農業部下令加州等六州對於生乳製品和相關業者，加強檢測禽流感病毒，以防病毒擴散，確保食品安全。圖為加州超市貨架上的生乳。(路透)

農業部 6日下令加州 等六州16日起，對乳製品和相關業者，如運輸業者及牧場員工，嚴加檢測禽流感 病毒，以防病毒擴散，確保食品安全。凡經手生乳的業主和員工，接到農業部的通知後，必須採集並提供樣本。

12月5日止，全美15州共718隻牧牛感染禽流感H5N1病毒株，農業部長維賽克(Tom Vilsack)說，最新措施將讓畜牧業者及農場勞工更有信心確保牲口的安全，更有能力保護自己，幫政府迅速控制病毒，不致擴散全國。

加州、科羅拉多、密西根、密西西比、俄勒岡和賓州是落實該政策的第一批對象，測出牛隻感染，必須立即上報，達到全國監控的目標。

農業部4月已下令乳牛業主，乳品銷往別州之前，先檢測是否感染禽流感病毒，檢測業者和各州獸醫人員，檢測出陽性反應案例，須立即呈報。此令今後仍有效。

農業部鑑於禽流感傳播快速，科學界警告有傳染給人，甚至人傳人之虞，遂提出這項加強源頭監控的措施。

儘管疾病防治中心(CDC)一再警告，喝生乳較可能感染禽流感，但喝生乳的風氣仍日漸盛行；不過，多項研究顯示，只要加熱消毒，就可消滅病毒，消毒過的牛奶安全無虞。

食品暨藥物管理局(FDA)規定，生乳不得跨州銷售；目前有30州允許販售生乳。

農業部下令加州等六州對於生乳製品和相關業者，加強檢測禽流感病毒，以防病毒擴散，確保食品安全。圖為加州超市貨架上的生乳。(美聯社)

加州官員上月發現當地某牧場出產的生乳含禽流感病毒，雖然沒有感染人類的病例，加州公衛廳3日仍下令召回該牧場生產的生乳和奶油。

目前全美國有58人感染禽流感，絕大多數是接觸牛隻或家禽的工人，症狀都不嚴重，頂多出現紅眼症(結膜炎)、咳嗽、打噴嚏等症狀。不過，疾病防治中心說，部分感染病例毫無症狀，因此，接觸到禽流感病原體的人，最好去檢查一下。

研究發現，禽流感在哺乳動物之間會迅速傳染，也會從牛傳給浣熊或貓。奶牛乳腺泌出生乳，是病毒的主要傳播源。目前尚無人傳人的案例，科學界擔心H5N1病毒株可能突變，釀成下一波病疫大流行。