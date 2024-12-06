躲過安檢 俄籍婦上周搭機偷渡法國 遣返回美國 達美航空檢討疏失

施薇特拉娜·達利已取得美國綠卡，但仍持俄羅斯護照。(取自Svetlana Dali臉書)

聯邦調查局(FBI)發表聲明，上周未經安檢搭上達美航空 (Delta)班機從紐約偷渡 到巴黎的俄羅斯籍婦女施薇特拉娜·達利(Svetlana Dali)，已於4日晚間被逮捕。

根據多名執法官員指出，這位遭法國當局認定為偷渡者的57歲俄羅斯婦女達利，在4日搭機被遣返 回美國，將面臨至少一項聯邦控罪，預計可能被判處最高五年的有期徒刑。

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration, TSA)告訴有線電視新聞網(CNN)，達利在偷渡當天，先繞過了甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)四號航站負責檢查「機組人員」的工作人員，並繞過了身分證明和登機證檢查站，接著在混在一群家族旅客之間通過登機門；而在飛機上，達利則是躲在廁所中，避免被機組人員發現。

達利是於4日下午在兩名法國安全官員的護送下登上了達美航空班機，離開巴黎；而在此之前已有兩次嘗試遣返失敗的情形。11月30日，因達利登機後就開始尖叫而被趕下飛機；3日第二次試圖遣返時，則是因為達美航空拒絕讓她登機而作罷。達美航空不願就拒絕載運她的原因發表評論。

另外，達美航空表示，已經對該公司安檢程序進行審查，並聲稱其基礎設施皆「健全」；根據其聲明，達美航空發現「偏離標準程序是這次事件的根本原因」，但並未給出進一步的解釋。

紐約東區聯邦檢察官辦公室表示，達利於5日首次出庭應訊。

達利的律師施奈德(Michael Schneider)在提審時聲稱達利偷偷登上從紐約飛往巴黎的飛機，並沒有比紐約地鐵逃票的人糟到哪去，並表示達利在甘迺迪國際機場逃避安檢的罪行「相對輕微」。