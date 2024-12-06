我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

躲過安檢 俄籍婦上周搭機偷渡法國 遣返回美國 達美航空檢討疏失

編譯尤寶琪／綜合報導
施薇特拉娜·達利已取得美國綠卡，但仍持俄羅斯護照。(取自Svetlana Dali臉書)
施薇特拉娜·達利已取得美國綠卡，但仍持俄羅斯護照。(取自Svetlana Dali臉書)

聯邦調查局(FBI)發表聲明，上周未經安檢搭上達美航空(Delta)班機從紐約偷渡到巴黎的俄羅斯籍婦女施薇特拉娜·達利(Svetlana Dali)，已於4日晚間被逮捕。

根據多名執法官員指出，這位遭法國當局認定為偷渡者的57歲俄羅斯婦女達利，在4日搭機被遣返回美國，將面臨至少一項聯邦控罪，預計可能被判處最高五年的有期徒刑。

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration, TSA)告訴有線電視新聞網(CNN)，達利在偷渡當天，先繞過了甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)四號航站負責檢查「機組人員」的工作人員，並繞過了身分證明和登機證檢查站，接著在混在一群家族旅客之間通過登機門；而在飛機上，達利則是躲在廁所中，避免被機組人員發現。

達利是於4日下午在兩名法國安全官員的護送下登上了達美航空班機，離開巴黎；而在此之前已有兩次嘗試遣返失敗的情形。11月30日，因達利登機後就開始尖叫而被趕下飛機；3日第二次試圖遣返時，則是因為達美航空拒絕讓她登機而作罷。達美航空不願就拒絕載運她的原因發表評論。

另外，達美航空表示，已經對該公司安檢程序進行審查，並聲稱其基礎設施皆「健全」；根據其聲明，達美航空發現「偏離標準程序是這次事件的根本原因」，但並未給出進一步的解釋。

紐約東區聯邦檢察官辦公室表示，達利於5日首次出庭應訊。

達利的律師施奈德(Michael Schneider)在提審時聲稱達利偷偷登上從紐約飛往巴黎的飛機，並沒有比紐約地鐵逃票的人糟到哪去，並表示達利在甘迺迪國際機場逃避安檢的罪行「相對輕微」。

而根據「每日郵報」(Dailymail)獨家報導，達利的前夫說她是個愛幻想的人，並利用和他結婚以取得美國綠卡，之後隨即離婚。

上周未經安檢搭上達美航空班機從紐約偷渡到巴黎的俄羅斯籍婦女施薇特拉娜·達利，已於...
上周未經安檢搭上達美航空班機從紐約偷渡到巴黎的俄羅斯籍婦女施薇特拉娜·達利，已於4日晚間被遣返被國並遭到聯邦調查局逮捕。(取自Svetlana Dali臉書)

達美航空 遣返 偷渡

上一則

80歲老婦50萬退休金遭騙光 還須付18萬欠稅

下一則

2起波音737 MAX墜機和解協議 聯邦法院駁回 波音恐承擔巨額賠償

延伸閱讀

法國總統馬克宏：將在「未來幾天」任命新總理

法國總統馬克宏：將在「未來幾天」任命新總理
法國通過不信任動議政經動盪 BBC：全歐恐跟著打哆嗦

法國通過不信任動議政經動盪 BBC：全歐恐跟著打哆嗦
12月起搭達美航空 有機會吃到Shake Shack漢堡

12月起搭達美航空 有機會吃到Shake Shack漢堡
沒有登機證 俄籍婦女避開安檢 搭上達美航機自紐約偷渡巴黎

沒有登機證 俄籍婦女避開安檢 搭上達美航機自紐約偷渡巴黎

熱門新聞

亞利桑納州SunFed農產品公司銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

2024-11-30 12:33
一名消費者在新澤西州一處亞馬遜櫃檯退回網上購買的商品。黑色星期五的消費行為，常見狂買之後就狂退。(美聯社)

黑五狂買後狂退貨 商家吃不消開始收手續 消費者也不滿

2024-12-02 12:12
數十年來肺癌罹患機率整體下降，但不曾抽菸的亞裔美國人得肺癌機率卻越來越高；示意圖。（圖／123RF）

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

2024-11-28 11:52
聯合健保執行長湯普森遭槍殺案發生後，位於明尼蘇達州的聯合健保總部將公司旗幟降半旗誌哀。(美聯社)

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

2024-12-05 20:23
科技鉅子馬斯克也現身川普感恩節派對跟著音樂高舉雙手跳舞，川普見狀笑得樂不可支。(取材自Instagram@TheSonOfWalkley)

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

2024-11-29 02:40
理容費用五年來漲了27%， 上一趟美髮沙龍花500元漸成常態。(路透)

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

2024-11-30 14:45

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情