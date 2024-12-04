我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

分割？收購？後基辛格時代 英特爾5個可能性

編譯黃淑玲、葉亭均／綜合報導
英特爾執行長基辛格突然退休，英特爾處於前途未卜的十字路口。(路透)
英特爾執行長基辛格突然退休，英特爾處於前途未卜的十字路口。(路透)

英特爾(Intel)執行長基辛格(Pat Gelsinger)突然退休，但改革公司結構的進程還沒完全結束，彭博資訊盤點英特爾在基辛格閃辭後，接下來可能的五種進展：

1.讓晶片製造與產品開發事業彼此區隔獨立：

美銀分析師指出，基辛格突然退休後，英特爾很可能讓晶片製造事業，和獲利較佳的產品開發部門完全區隔，讓兩項業務分別營運和財務獨立，但兩項業務的出售前景都不看好，產品事業估值高，出售晶圓代工事業的股權也受到美國晶片法補助的條件限制。

2.吸引高通(Qualcomm)等買家收購部分事業：

高通對收購英特爾整間公司的興趣據傳已降溫，但也可能只買部分事業，例如產品部門。博通(Broadcom)也曾表達過對英特爾的興趣，但後來沒再深談。這個環節也面臨全球反托辣斯監管的高門檻難度。

3.出售旗下阿爾特拉(Altera)公司：

英特爾旗下的現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)業者阿爾特拉(Altera)，傳出萊迪思半導體(Lattice)有意收購，之前也曾傳出貝恩資本、Silver Lake等私募股權基金有意投資，規畫未來首次公開發行股票(IPO)。

4.吸引阿波羅(Apollo)注資：

阿波羅(Apollo)今年稍早曾提議投資英特爾多達50億美元，但後來沒有結果。阿波羅與英特爾已有合作關係。阿波羅今年6月已同意投資110億美元入股英特爾在愛爾蘭的一座晶片廠，取得控股權，成為未來擴大合作的基礎。

5.減持自駕軟體事業Mobileye股票：

Mobileye在2022年上市後，目前市值只有141億美元，英特爾如今可能在公開市場賣掉部分Mobileye持股，或是出售給第三方。

晶片 投資 退休

上一則

重擦亮巨人招牌 英特爾新CEO任務艱鉅

下一則

密大搶到全美第一高中四分衛 富豪艾利森華裔妻是關鍵

延伸閱讀

英特爾傳接洽陳立武擔任CEO 彭博點名這些台積高層

英特爾傳接洽陳立武擔任CEO 彭博點名這些台積高層
英特爾CEO換人 台積電獲益

英特爾CEO換人 台積電獲益
英特爾執行長季辛格閃退 將拿到1200萬美元分手費

英特爾執行長季辛格閃退 將拿到1200萬美元分手費
後基辛格時代 英特爾相關收購交易5大可能發展

後基辛格時代 英特爾相關收購交易5大可能發展

熱門新聞

民主黨26日晚無預警發表賀錦麗鼓勵支持者的影片。(截自@TheDemocrats在X的影音)

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

2024-11-26 23:38
一項調查結果顯示，許多民眾離開職場時，其實還沒有做好退休的財務準備。(美聯社)

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

2024-11-26 11:59
紐約時報引述官員說法，指美中這次曾討論釋放中國國安部間諜徐延軍。（美聯社）

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

2024-11-27 10:33
亞利桑納州SunFed農產品公司銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

2024-11-30 12:33
數十年來肺癌罹患機率整體下降，但不曾抽菸的亞裔美國人得肺癌機率卻越來越高；示意圖。（圖／123RF）

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

2024-11-28 11:52
科技鉅子馬斯克也現身川普感恩節派對跟著音樂高舉雙手跳舞，川普見狀笑得樂不可支。(取材自Instagram@TheSonOfWalkley)

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

2024-11-29 02:40

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生