中無證客收200萬買武器運北韓被捕起訴 去年已走私2貨櫃

執法部門在加溫姓華人家中查獲用於偵測化學威脅的設備，及偵測隱藏監視設備的工具及相關非法槍枝。(聯邦司法部)

現年41歲居住加州 的中國公民溫盛華(Shenghua Wen，音譯)被控在北韓 特工指示下購買槍枝彈藥，並經香港 私運至北韓，違反美國禁令，遭聯邦執法部門3日逮捕，並被正式起訴。據檢方11月26日提交的起訴書，溫盛華供認北韓特工向他提供200萬元購買槍枝彈藥設備，他還試圖取得美國軍服，以協助北韓士兵偽裝並「突襲」南韓。

檢方指溫盛華2012年持學生簽證來美，失去身分後非法滯留美國，住在加州安大略。他今年稍早在訪談中告訴調查人員，他來美前在中國會見北韓官員，他們指示他代表平壤採購槍枝彈藥和技術。法庭紀錄顯示，溫告訴聯邦調查局(FBI），他「擅長走私」，去年已將兩個貨櫃的槍枝從加州長堤(Long Beach)運到香港，然後走私到北韓。

溫被控密謀違反美國對北韓制裁；根據制裁規定，未經許可向北韓發送美國資金或貨物，屬非法行徑。他的行為違反國際緊急經濟權力法，可能被判20年的聯邦監禁。

向加州聯邦法院提交的證詞顯示，FBI特工在溫盛華車上查獲5萬發彈藥；溫承認在北韓官方指示下購買這些彈藥。執法部門還查獲一個用於偵測化學威脅的設備和一個可以偵測隱藏監視設備的工具。溫與同謀往來訊息中，包括發送出槍枝等設備的照片。

加州洛杉磯聯邦檢察官艾斯崔達3日記者會宣布起訴溫姓華人違反禁令，私運北韓軍火軍服重案，展示相關蒐到證據。(美聯社)

刑事起訴書未詳細說明溫盛華代表北韓政府進行的工作；但檢方寫道，溫透過加密訊息應用程式與「上司」溝通，對方指導他的行為並協調走私行動。據稱，溫透過第三方購買運往北韓的武器，他多次開車赴德州取得槍枝。

刑事起訴書稱，溫告訴當局，北韓政府為資助所謂非法採購和國際運輸，透過一家中國銀行將約200萬元存入他的合夥人銀行帳戶。

圖說執法部門在加溫姓華人家中查獲用於偵測化學威脅的設備，及偵測隱藏監視設備的工具及相關非法槍枝。(聯邦司法部)

檢方寫道：「溫9月6日訪談中解釋說，他相信北韓政府想要武器彈藥等軍事裝備，準備襲擊南韓。」他的手機還有大量美國軍服照片，顯示他打算將這些軍裝運往海外。

司法部過去也曾指控住在美國的其他人與北韓政府有類似行為。聯邦檢察官5月指控亞利桑納州一名女性協助北韓IT工人非法獲美國公司遠距就業機會。據稱該團體利用60多名住在美國的個人，從300多家美國公司為北韓政府賺取近700萬元。