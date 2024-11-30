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為中國蒐異議人士情報 佛州華男判囚4年罰款25萬

編譯盧炯燊／綜合報導
佛州帕斯科郡華裔男子李平(Ping Li ，譯音)多年來向中國政府提供異議人士及組織成員的信息，25日遭聯邦地區法院被判處4年徒刑及罰款25萬元。(帕斯科郡警長辦公室)
佛州帕斯科郡華裔男子李平(Ping Li ，譯音)多年來向中國政府提供異議人士及組織成員的信息，25日遭聯邦地區法院被判處4年徒刑及罰款25萬元。(帕斯科郡警長辦公室)

佛州帕斯科郡(Pasco County)華裔男子李平(Ping Li，譯音)多年來向中國政府提供異議人士及組織成員的信息，25日遭聯邦地區法院判刑4年及罰款25萬元。

現年59歲的李平從中國移民到美國，並已歸化入籍，他承認在沒有註冊的情況下充當中國政府的代理人。他在承認控罪時「對自己的所作所為感到後悔」，「對我所愛的國家深感抱歉」。

聯邦司法部稱，李平為一家美國大型電信公司和一家國際信息技術公司工作，法庭文件沒有披露這兩家公司的名字，但消息指是Verizon和InfoSys。案情指他最少在2012年起，接受中國國家安全部指示，提供中國當局有關海外異議人士、民運人士、法輪功學員及美國非政府組織的信息。此外還提供從任職電信公司所獲得的信息。

他使用各種匿名在線帳戶與中國國安部溝通，並曾前往中國與國安部人員見面。

據悉，早在少年時期，李與中方一位國家安全部人員是同學，一起讀高中及大學，30年前移民美國後，兩人仍然是朋友。聯邦助理檢察官馬塞特(Daniel Marcet)說，在長達12年裡，李向這個安全部人員提供有關信息。

儘管李提供的大部分資訊都是公開且無害的，但有些是與敏感的網路安全問題有關，馬塞特表示，李對美國國家安全造成的損害程度，目前尚不清楚。

馬塞特在求刑備忘錄指出，被告十多年來蓄意與敵對的外國情報機構合作，致力破壞美國的國家安全。

李在庭上聲稱並不知道自己的行為違反了美國法律，說「現在回想起來，才意識到自己是多麼愚蠢及無知」。但法官梅里戴(Steven D. Merryday)並不接受。

李平今年7月被起訴，被控兩項串謀及未通知美國司法部長而充當中國代理人罪名，今年8月與檢方達成認罪協議，結果被判刑48個月及罰款25萬元。

司法部 移民 民運

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