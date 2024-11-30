我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

再傳染沙門氏菌黃瓜和雞蛋 廠商急召回

記者張聲肇、彭尚興／綜合報導
亞利桑納州SunFed農產品公司銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)
亞利桑納州SunFed農產品公司銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

本周又傳出食物遭沙門氏菌感染的消息。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)26日宣布，亞利桑納州SunFed農產品公司因此召回銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，而美南五個州的25家好市多(Costco)賣場也召回售出的有機雞蛋

根據疾病管制中心(CDC)統計，遭沙門氏菌汙染的黃瓜已在19個州引發68起病例，其中18人必須住院，但無人因此病逝。這些黃瓜來自墨西哥索諾拉州(Sonora)，在10月12日到11月26日之間經SunFed銷售到阿拉斯加、伊利諾、猶他等26州和加拿大亞伯達、卑詩、薩斯卡其萬和安大略省。

SunFed總部位於亞利桑納州里奧里科市(Rio Rico)，其所售出的黃瓜經大盤商轉賣或分銷給食品服務商家，如餐廳和零售商。SunFed已經通知客戶，凡是印有「SunFed」標記大紙箱裝，或貼了墨西哥種植商Agrotato, S.A. de C.V.標記的黑或白塑膠籃裝黃瓜，都是召回的對象。

SunFed總經理史雷特(Graig Slate)說，「我們能一聽到有問題，就立刻採取行動，保護消費者。我們也與當局密切合作，也和可能出問題的農場合作，探清可能是何原因，導致問題。」

在南部五個州的25家好市多出售的有機雞蛋，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯...
在南部五個州的25家好市多出售的有機雞蛋，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

同時，FDA網站公告指出，阿拉巴馬、喬治亞、田納西和南北卡羅來納等五州25家好市多賣場11月22日之後出售的Kirkland Signature品牌24顆盒裝有機雞蛋，也有感染沙門氏菌的疑慮，總數約1萬1000盒。

目前尚未接獲有關雞蛋所引起的病例通報，供應商Handsome Brook Farms表示消費者可查看雞蛋外盒是否印有「Julian code 327」字樣，發現後可將雞蛋送回賣場並索取退款。

消費者如有用手觸摸上述兩項農產品，應立即用溫水和肥皂徹底洗手。

CDC指出，用不乾淨的水灌溉種植，是沙門氏菌傳播的途徑。感染六小時到六天內，可能出現腹瀉、發燒、胃部痙攣。嚴重者會痠痛、頭疼、高燒、疲倦、發疹，尿血或便血。最嚴重可能致命。

雞蛋 好市多 墨西哥

上一則

托兒費10年漲50% 全日托一年1.6萬讓育兒成貧窮關鍵？

下一則

中國進口卻稱美國製造 Pyrex耐熱玻璃量杯將退費

延伸閱讀

減重良伴…工程師每天吃1蔬菜 2個月鏟10公斤、甩脂肪肝

減重良伴…工程師每天吃1蔬菜 2個月鏟10公斤、甩脂肪肝

亞利桑納州「比佛利山」 加州人外遷熱點

亞利桑納州「比佛利山」 加州人外遷熱點
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
張忠謀：亞利桑納新廠進展良好、完工沒典禮

張忠謀：亞利桑納新廠進展良好、完工沒典禮

熱門新聞

民主黨26日晚無預警發表賀錦麗鼓勵支持者的影片。(截自@TheDemocrats在X的影音)

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

2024-11-26 23:38
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
58歲萊恩．小林(中)21日還在加密貨幣網體育館附近，向過往行人呼籲尋找女兒漢娜。但警方發現小林24日死亡。(美聯社)

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

2024-11-25 19:29
一項調查結果顯示，許多民眾離開職場時，其實還沒有做好退休的財務準備。(美聯社)

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

2024-11-26 11:59
皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

2024-11-23 09:14
接近退休年齡的民眾若經濟狀況許可，明年起將能在401(k)退休帳戶放進更多存款。(美聯社)

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

2024-11-24 19:09

超人氣

更多 >
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕