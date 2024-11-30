再傳染沙門氏菌黃瓜和雞蛋 廠商急召回

亞利桑納州SunFed農產品公司銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

本周又傳出食物遭沙門氏菌感染的消息。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)26日宣布，亞利桑納州SunFed農產品公司因此召回銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，而美南五個州的25家好市多 (Costco)賣場也召回售出的有機雞蛋 。

根據疾病管制中心(CDC)統計，遭沙門氏菌汙染的黃瓜已在19個州引發68起病例，其中18人必須住院，但無人因此病逝。這些黃瓜來自墨西哥 索諾拉州(Sonora)，在10月12日到11月26日之間經SunFed銷售到阿拉斯加、伊利諾、猶他等26州和加拿大亞伯達、卑詩、薩斯卡其萬和安大略省。

SunFed總部位於亞利桑納州里奧里科市(Rio Rico)，其所售出的黃瓜經大盤商轉賣或分銷給食品服務商家，如餐廳和零售商。SunFed已經通知客戶，凡是印有「SunFed」標記大紙箱裝，或貼了墨西哥種植商Agrotato, S.A. de C.V.標記的黑或白塑膠籃裝黃瓜，都是召回的對象。

SunFed總經理史雷特(Graig Slate)說，「我們能一聽到有問題，就立刻採取行動，保護消費者。我們也與當局密切合作，也和可能出問題的農場合作，探清可能是何原因，導致問題。」

在南部五個州的25家好市多出售的有機雞蛋，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

同時，FDA網站公告指出，阿拉巴馬、喬治亞、田納西和南北卡羅來納等五州25家好市多賣場11月22日之後出售的Kirkland Signature品牌24顆盒裝有機雞蛋，也有感染沙門氏菌的疑慮，總數約1萬1000盒。

目前尚未接獲有關雞蛋所引起的病例通報，供應商Handsome Brook Farms表示消費者可查看雞蛋外盒是否印有「Julian code 327」字樣，發現後可將雞蛋送回賣場並索取退款。

消費者如有用手觸摸上述兩項農產品，應立即用溫水和肥皂徹底洗手。

CDC指出，用不乾淨的水灌溉種植，是沙門氏菌傳播的途徑。感染六小時到六天內，可能出現腹瀉、發燒、胃部痙攣。嚴重者會痠痛、頭疼、高燒、疲倦、發疹，尿血或便血。最嚴重可能致命。