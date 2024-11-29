我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

走線客專題／她逃離按摩店：快樂、健康、美元，一個都不能少

記者曹馨元 / 紐約報導
中國走線客轉抵美國的大城市後，多數會赴華人職業介紹找工作。(本報資料照／記者啟鉻攝影)
中國走線客轉抵美國的大城市後，多數會赴華人職業介紹找工作。(本報資料照／記者啟鉻攝影)

許多來到職業介紹所的走線客，看起來都有些焦慮、緊張，甚至露出對職介所的不信任。但楊小姐不同。

楊小姐來到位於法拉盛40街上的職業介紹所時，神色麻木、迷茫，看上去像一隻離群的羔羊。帶著一些猶豫，楊小姐告訴職介所老闆，她今年37歲，懂一點英文，她什麼工作都能做，但最好不要需與太多人打交道的工作。

楊小姐來自中國陝西省的省會城市西安，此前一直在一家製藥公司做銷售員。2023年1月21日，帶著所有積蓄和部分向銀行貸款的錢，楊小姐飛到廣東珠海，坐船到香港，再從香港飛到厄瓜多首都基多，跟隨著抖音上的視頻攻略，獨自一人開始了她長達30天的走線之旅。

全身傷疤 她決定孤注一擲

當楊小姐習慣性地低頭盯著地面時，她的頭頂還能隱約看到一個經過縫合的、長兩吋的疤。像這樣的疤痕，楊小姐身上還有許多處。

這些疤痕，就是楊小姐孤注一擲，決定走線的原因。

楊小姐的前男友，是一名有情緒問題和暴力傾向的警察。他們在一起的幾年中，楊小姐不斷被打傷，全身留下了疤痕。楊小姐幾乎跑遍了西安所有警察局，試圖尋求幫助；或許施暴者是他們中的一員，沒有警察局願意受理楊小姐的案件。

因為長期被施暴，楊小姐出現了嚴重的精神問題。楊小姐說，她一度嚴重到看見前男友就會渾身發抖，甚至大小便失禁。

「我以前很聰明，很外向的。」她說；如今，楊小姐變得怕人、畏生，不願再多與人接觸。

楊小姐主動詢問職介所，有沒有在倉庫的工作，「因為那種是自己幹自己的，像餐廳那樣要和別的員工接觸的，我不喜歡。」

被同事打傷 因身分未報警

在來到紐約之前，楊小姐在洛杉磯的一家工廠工作，也當過清潔工，隨後輾轉到路易斯安納州的一家按摩店工作。在按摩店時，總有同店更資深的員工，試圖勸誘楊小姐，為男性顧客提供性服務。

「我總是跟她說，姊，你不要教我這些，我不願意做。」或許是因為楊小姐太過直接，或許是因為她不夠聽話，她經常與其他員工產生爭執，甚至爆發肢體衝突。在一次打架中，楊小姐的大拇指被打到韌帶斷裂。

按摩店老闆拿楊小姐無證客的身分威脅她，不讓她報警。

在按摩店工作時，楊小姐一個月能賺4000元左右，但老闆卻誤導她，說沒有合法身分不能在美國銀行開戶，以此將楊小姐在兩三個月內賺得的超過萬元收入都「存放」在他處。

「（老闆）他可能就想用這種方式把我留在那裡，不讓我走。」在一名好心同事的幫助下，楊小姐用自己的護照在銀行開戶，但在她試圖向老闆討要工資想存進自己的戶頭時，老闆總以資金周轉不靈為由，只同意一次給她500元。

因為與同事間的不合、不願提供性服務，在工作三個月後，楊小姐執意要離開這家按摩店。

即使老闆以種種理由為藉口，不願將她的全部所得交還於她。「最後我都無所謂了，我覺得我能走就已經很不錯了。」楊小姐最終帶著不到4000元，離開了路易斯安納，來到紐約。

再尋工作 不想與人打交道

由於楊小姐並沒有太多技能，紐約的職業介紹所建議的工作，總是美甲店、按摩店之流。但楊小姐已經下定決心，不再回到需要和人打交道的工作環境。

一個多月後，楊小姐認定紐約沒有什麼機會，於是她轉赴洛杉磯，打算貸款買輛車，送外賣。

楊小姐並不後悔來到美國。雖然她在這裡的經歷並不是事事順利，但相比在中國國內，她說從這裡的朋友、甚至陌生人身上，獲得更多的幫助和溫暖。像是劫後餘生，楊小姐對未來懷抱隨遇而安，但又無比樂觀的心態，「什麼都不重要，以後路上啥都不缺。快樂、健康、美元，一個都不能少。」

走線 貸款 洛杉磯

上一則

「黑五」不再瘋狂 他們為何仍一大早在店門口排隊？

下一則

「黑五」躺在家血拼 行動裝置下單達1281億元 超越桌機

延伸閱讀

沒有登機證 俄籍婦女避開安檢 搭上達美航機自紐約偷渡巴黎

沒有登機證 俄籍婦女避開安檢 搭上達美航機自紐約偷渡巴黎
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
無登機證卻能完成安檢 俄婦女自紐約偷渡巴黎

無登機證卻能完成安檢 俄婦女自紐約偷渡巴黎
紐約雨雪天氣延續至周末 氣溫溜滑梯「這天最冷」

紐約雨雪天氣延續至周末 氣溫溜滑梯「這天最冷」

熱門新聞

民主黨26日晚無預警發表賀錦麗鼓勵支持者的影片。(截自@TheDemocrats在X的影音)

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

2024-11-26 23:38
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

2024-11-21 15:37
58歲萊恩．小林(中)21日還在加密貨幣網體育館附近，向過往行人呼籲尋找女兒漢娜。但警方發現小林24日死亡。(美聯社)

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

2024-11-25 19:29
一項調查結果顯示，許多民眾離開職場時，其實還沒有做好退休的財務準備。(美聯社)

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

2024-11-26 11:59
皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

2024-11-23 09:14

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了