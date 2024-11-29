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曾兩度遭到槍擊逃脫 紐奧良全城協尋流浪犬

編譯陳韻涵／綜合報導
紐奧良流浪狗Scrim兩度遭人開槍射擊，今年10月被救回後，接受獸醫檢查治療。但13日牠又從領養人住家二樓跳窗逃跑，全城愛狗人士因此展開協尋。(取自Instagram)
紐奧良流浪狗Scrim兩度遭人開槍射擊，今年10月被救回後，接受獸醫檢查治療。但13日牠又從領養人住家二樓跳窗逃跑，全城愛狗人士因此展開協尋。(取自Instagram)

紐奧良一隻白色㹴犬Scrim曾在街頭遭槍擊獲救，但牠兩度逃離收養牠的飼主蜜雪兒·切拉米(Michelle Cheramie)家中，13日甚至從二樓跳窗脫逃；切拉米呼籲眾人幫忙找狗，希望能在感恩節前夕將牠帶回家過節。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，切拉米與宙斯救援隊(Zeus' Rescues)今年稍早第一次從街頭拯救Scrim，牠4月逃跑；切拉米和許多紐奧良居民在春季期間協尋Scrim，卻一無所獲。

數百人在社群媒體上留言，上傳目擊Scrim的照片，同時鼓勵積極尋找Scrim的人。

切拉米說：「Scrim在街上的半年內兩度被槍擊，對Scrim而言，人類很可怕。」

受傷的Scrim於10月被找到，甚至獲得紐奧良市議會表揚，但安逸的生活並未消除Scrim懼怕人類的陰影。

切拉米說：「我們想讓牠明白，也是有好人，不是所有人都會打牠、踹牠，我們起初花費數月才讓牠對人類建立信任，沒想到牠又逃跑。」 

11月13日，Scrim從切拉米家中二樓、離地面13呎的紗窗一躍而下，衝破前院柵欄的小縫逃脫。

切拉米說：「牠簡直撞破紗窗。」

切拉米再次開著有麻醉槍和捕捉網發射器的救援車穿梭街道找狗，數十人打電話告訴她，曾目擊Scrim，另有人透過Google地圖(https://tinyurl.com/26rg2h35)，追蹤標示Scrim的動向。

切拉米在目擊Scrim的地方架攝影機，拍到牠狼吞虎嚥的吃掉食物。切拉米欣慰表示，至少牠還健在。

切拉米希望能把Scrim永遠帶回家，最好還能趕上感恩節大餐。

她說：「我確信，無論牠在哪都很冷；牠很聰明，可能藏在房子底下取暖，但無人知曉。」

槍擊 感恩節 社群媒體

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