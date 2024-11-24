丹佛市長護無證客將動用警力 批驅逐政策如天安門事件

民主黨籍丹佛市長強斯頓誓言保護丹佛的無證移民。圖為來自委內瑞拉的無證客(左)在丹佛市的收容所領取免費食物。(美聯社)

面對川普 揚言就職後將不惜動用軍隊全面驅逐無證移民，民主黨籍丹佛市長強斯頓(Mike Johnston)將之比喻為六四北京「天安門 事件」翻版，誓言會動用當地警察及5萬居民，「駐紮在郡界」，保護丹佛的的無證移民。

丹佛約有4萬名無證移民，是全美人均數量最多的城市，但隨著大量委內瑞拉無證移民湧入，與委國幫派有關的移民犯罪也激增，丹佛及其周邊的奧羅拉市(Aurora)深受其害。儘管如此，強斯頓仍誓言要保護他們。

強斯頓向媒體形容川普大規模驅逐移民政策就像「天安門事件」，重申川普新政府的強硬壓力，不能改變丹佛作為庇護城市的地位。他說：「這是我們的核心價值之一。我們不會向任何人出賣這些價值觀，也不會被脅迫改變它們。」

他又說，「你會遇到每一位為移民挺身而出的媽媽(比喻為天安門母親)，不要招惹她們」，暗示已準備好反對川普政府動用軍隊的驅逐行動。

強斯頓甚至說，「我們在郡界駐紮的(警察)會將他們拒之門外，此外還有5萬名丹佛人」。

「庇護城市」是禁止該市當局動用地方資源或人力協助聯邦移民部門執法行動，除了為非法移民 提供保護外，也禁止當地警察直接或間接與聯邦執法部門分享移民資料。

但面對龐大的無證移民潮，許多城市最終不堪重負，被迫展開二次移民安置計畫，其中丹佛市已為2萬2000名無證客購買機票，送他們前往加州、猶他或佛州等地。

對於強斯頓聲稱要出動警察及市民抵擋軍隊的說法，奧羅拉市議員朱林斯基(Danielle Jurinsky)直指強斯頓的計畫，「只會進一步顯示他這個所謂庇護城市是多麼無能。」

自稱是中國文化大革命倖存者的Xi Van Fleet(華人稱之為西姐)，也批評強斯頓將之比喻為「天安門事件」的說法，指他「要麼對歷史一無所知，要麼是故意做錯誤的比喻。」。