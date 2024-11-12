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伊州禁攻擊性武器 聯邦法官展示「兔子與鴨子」判違憲

特派員黃惠玲／芝加哥報導
包括AR-15在內的數十種步槍、手槍，都在伊州禁止販售名單內。(美聯社)
包括AR-15在內的數十種步槍、手槍，都在伊州禁止販售名單內。(美聯社)

伊利諾州聯邦法官最新裁定，伊州具爭議性的攻擊性武器禁令違憲，該法官主張，AR-15s槍枝的使用與否辯論，就像公說公有理，婆說婆有理的「羅夏克測試」(Rorschach test)議題，但「基本權利不能取決於政府官員或法官的一時興起。」伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)對此裁決將提出上訴。

聯邦伊州法官麥格林(Stephen P. McGlynn)針對東聖路易斯市一場訴訟做出上述裁決，該訴訟討論禁止攻擊性武器命令的適憲問題，該項新法源自於2022年伊州海嵐公園(Highland Park)的國慶遊行致命槍擊案，該事件導致七人中槍死亡。

麥格林的裁決在30天後才會生效，法官稱，這項禁令不僅限制了自衛權，在某些情況下，還「完全抹煞了這項權利。」2023年也有法官對該禁令做出裁決而短暫停止執行，但短短幾天內，聯邦第七巡迴法庭上訴法院將停止執行的判決推翻。

伊州檢察長羅武辦公室表示，將對最新裁決提出上訴。州長普立茲克的發言人補充，有些人將攻擊性武器看得比公共安全重要，該禁令是為了保護伊州人，州長深信「保護依社區法案」(Protect Illinois Communities Act)的合憲性會獲得維護。

伊州的攻擊性武器禁令，預料可能一路將告到聯邦最高法院。大法官湯姆斯(Clarence Thomas)在今年7月時曾提到，如果第七巡迴法院「最終允許伊州禁止美國常見的民用步槍」，「我們可以，也應該審查該決定。」

槍枝擁護者對於麥格林的裁決大感振奮，「第二修正案基金會」(Second Amendment Foundation)稱此裁決是巨大勝利，也是遊說禁槍團體及其所收買政客的重大挫敗。

麥格林在長達168頁的裁決書中開頭就問「我們為什麼要用槍械來保護自己？」他寫道，「在危險時，誰來幫助我們？有時是警察或急救人員；有時是醫療照護專業人員；有時是家人、朋友、鄰居；有時誰都不是。」

他接著展示一幅「兔子與鴨子的錯覺」(Rabbit and Duck Illusion)的圖畫，稱如果從圖像中指看到鴨子，那麼對資料的詮釋就過於狹隘了。他說，AR-15s是美國槍枝辯論的「羅夏克測試」題，在「聆聽政治辯論及閱讀AR-15所代表的各種司法詮釋時，顯然許多人看到的是截然不同的結論。」

伊利諾州攻擊性武器禁令是從今年開始生效，持有該禁令所涉槍枝的伊州居民，都需向伊州警察局登記這些武器，否則可能遭到刑事處罰。根據該項法案，該州禁止販售包括受歡迎的AR-15等數十種步槍、手槍、50口徑槍枝，以及超過10發子彈的彈匣，該法案還包括禁止使用「速射裝置」(rapid-fire devices)，此類裝置可以把原本須每次扣扳機才能發射一顆子彈的槍枝，變成全自動武器。

麥格林的裁決書中，提到「兔子與鴨子的錯覺」(Rabbit and Duck Il...
麥格林的裁決書中，提到「兔子與鴨子的錯覺」(Rabbit and Duck Illusion)的圖畫，藉此說明每個人對資料的詮釋或許太狹隘。(聯邦法院紀錄)

伊州 辯論 伊利諾州

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