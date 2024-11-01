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最新調查：2/3華裔美國人 每月都曾遭到歧視

記者和釗宇╱紐約報導
報告顯示，三分之二的華裔至少每月都曾遭遇歧視，超過半數華裔表示曾經被人認為不是來自美國。(記者和釗宇╱攝影)
報告顯示，三分之二的華裔至少每月都曾遭遇歧視，超過半數華裔表示曾經被人認為不是來自美國。(記者和釗宇╱攝影)

百人會(Committee of 100)與芝加哥大學10月31日聯合發布「華裔美國人現狀」(State of Chinese Americans National Survey)完整報告。報告顯示，三分之二的華裔至少每月都曾遭遇歧視，超過半數華裔表示曾經被人認為不是來自美國；總體看來，華裔群體對美中關係感到擔憂，認為美中關係惡化影響到自己的日常生活。

逾半曾被指非來自美國

該報告重點聚焦美國華裔的心理健康、政治傾向、歧視問題及多樣性等領域，進而回應並解決針對美國華裔存在的歧視問題，記錄社會上對華裔群體在政治上被描述為「單一化族群」的誤解，並提供有關美國華裔生活經歷、政策偏好及政治活動的想法。

根據報告，約三分之二的美國人(68%)在平均每月面臨至少一種形式的歧視，其中有85%認為這些歧視與其種族、民族、口音或名字有關；超過半數的華裔(54%)經常遭遇「輕微冒犯」(microaggressions)，例如被認為不是來自美國，其中27%的人平均每月受到言語侮辱，21%的人遭遇過人身威脅或騷擾。

由於遭受歧視，華裔人群持續面臨心理健康挑戰：50%的人在填寫這項調查問卷前的30天內感到絕望，43%感到沮喪，39%感到自己無價值。這種心理健康困境在年輕人、女性和經常遭受種族歧視的華裔中尤為明顯。

而在政治上，華裔對美國兩個主要政黨看法分歧，兩黨在華裔人群中都沒有獲得明顯優勢。根據報告，四分之三的華裔公民(76%)確定將在11月的總統大選中投票，其中87%的登記選民表示會投票；46%的華裔認同自己是民主黨，31%認同是共和黨，24%表示自己是無黨派或不偏向任何一黨；此外，經濟議題是華裔對2024年選舉的主要關注點之一，43%的華裔認為美國經濟狀況正在惡化。

大多數憂美中關係惡化

絕大多數華裔對美中關係惡化表示擔憂。報告顯示，89%受訪者對當前的美中關係持負面看法，近三分之二(65%)表示這種雙邊關係影響到其他美國人對待自己的方式；同時，五分之四的華裔(81%)對2024年總統候選人談及中國與美中關係的措辭和說法感到至少有些擔憂；61%的受訪者表示，美國媒體在報導中國和美中關係時的敘事影響到他人對待華裔的方式；大約四分之一的受訪者表示，這甚至影響了他們與熟人和同事的關係。

而且，大多數受訪者不認為華裔的價值觀和文化會在美國獲得更廣泛的接受。根據報告，只有三分之一的華裔對對此持樂觀態度，41%的人認為美國社會在對華裔文化的接受度方面沒有明顯的改變，18%的人認為接受度正在下降。

政黨應更關注華裔社區

報告建議，鑑於華裔在政策立場和黨派認同方面具有多樣性，候選人和政黨需投入更多資源接觸並傾聽華裔社區的關注與需求。政黨應建立一個管道，識別、招募並培訓華裔候選人，增加華裔的代表性可能有助於抵制針對華人公民的歧視性立法，防止不允許華人擁有財產等含有隱含種族歧視的法規出現。

此外，報告還建議增加對政治人物、媒體討論中國、華裔及美中關係時的敏感性與偏見培訓，這有助於減少華裔及亞裔在日常生活中遭遇的歧視。

華裔 種族歧視 心理健康

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