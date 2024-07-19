槍手手機內有川拜照片 曾搜尋民主黨全代會和川普活動日期

芝警局多位警察前往威州密爾瓦基支援RNC安保，並為DNC做準備。(芝加哥警局)

熟悉調查情況的消息人士指出，上周六暗殺川普 未遂案的槍手嫌犯庫克斯(Thomas Matthew Crooks)在手機上搜索了前總統川普在賓夕法尼亞州巴特勒(Butler)舉行集會的日期，也搜索了在芝加哥 舉行民主黨 全國代表大會的日期。

消息人士稱，庫克斯還在手機上搜索了前總統和現任總統的圖像。嫌犯的手機搜索紀錄沒有顯示他的政治觀點。

芝加哥警察局召開新聞發布會，回應了上周末前總統川普遇刺未遂事件後，對於即將召開的民主黨全國代表大會安保工作不可避免會出現的各種問題。

特勤局將負責被稱為 「硬外圍 」的安保工作，即會場地點聯合中心內部及其周邊地區。

因此，CPD 不僅要確保所有計畫中的抗議活動和平進行，還要與特勤局合作，負責硬外圍之外所有可能看到聯合中心的建築屋頂的警戒和安保工作。

芝警局局長史奈林(Larry Snelling)重申，此次活動的規畫工作已經進行了一年多，內容包括為各種情況做好準備。

史奈林還表示，他正在與密爾瓦基市的同行聯繫，以便將本周共和黨全國代表大會(RNC)的經驗應用到芝加哥。

值得注意的一點是，目前還不清楚硬外圍和軟邊界的位置。特勤局預計將在未來幾周內公布確切的邊界。