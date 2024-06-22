NJOY薄荷電子菸可在美上市 史上首例

聯邦食品藥物管理局21日核准NJOY公司生產的四種薄荷味電子菸在美國上市，創下加味電子菸獲准銷售的先例。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )21日核准奧垂亞(Altria)菸品集團旗下NJOY公司生產的四種薄荷味電子菸在美國上市，創下加味電子菸獲准銷售的先例。

FDA過去曾對電子菸，特別是人工加味電子菸，對於年輕人構成的風險表示擔憂。英美菸草(British American Tobacco)等公司也曾申請加味電子菸合法上市，但未獲准。

萬寶路(Marlboro)牌香菸製造商奧垂亞去年3月以27億5000萬元現金買下ENJOY，就是看好消費者捨棄傳統點燃香菸、改抽電子菸等替代品的趨勢，而做出這筆豪賭投資 。

FDA菸品中心科學處處長法若里(Matthew Farrelly)說，該局核准四種薄荷電子菸上市，是因為有「堅實的證據」顯示，成年人改抽害處較小的電子菸，總體好處大於電子菸對年輕人帶來的風險。

可是，FDA核准薄荷電子菸上市的時機，正值美國政府在檢討是否該禁絕薄荷香菸。反菸團體表示，加味香菸容易吸引年輕人嘗試、喜愛以致上癮，尤其對非裔構成「不成比例」的健康負擔。

2022年FDA拒絕核發上市許可給JUUL Lab公司出品的四種香菸與薄荷味菸彈(cartridge)及附帶電子菸吸食器，但本月稍早收回成命。

奧垂亞集團不但銷售各類煙品，也銷售醫療產品，治療吸菸造成的疾病。