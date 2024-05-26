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烏瓦德小學槍擊案2周年 受害家屬控告3大業者

編譯俞仲慈／綜合報導
德州烏瓦德鎮羅布小學槍擊案屆滿二周年，一名小女孩跪在代表受害者的十字架前悼念。(路透)
德州烏瓦德鎮羅布小學槍擊案屆滿二周年，一名小女孩跪在代表受害者的十字架前悼念。(路透)

2022年震驚全國的德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)槍擊案，受害者家屬與烏瓦德鎮當局達成200萬元保險金和解協議後，在兩周年紀念當天，正式對槍枝製造廠、電玩廠商以及社群媒體企業Meta提告求償。

據美國廣播公司(ABC)報導，18歲的槍手拉莫斯(Salvador Ramos)在2022年5月24日當天闖入羅布小學濫殺無辜，造成19名學生、兩名教師喪生以及17人受傷的慘劇。

報導指出，兇手在案發前一周購買Daniel Defense公司生產的AR-15自動步槍，而且行兇前數個月便開始投入「動視」(Activision)發行的第一人稱射擊遊戲系列「決勝時刻」(Call of Duty)，並在Instagram發布多篇相關訊息。

代表受害人家屬的律師科斯科夫(Josh Koskoff)公布聲明表示：「這隻三頭怪物蓄意讓他接觸到武器，並讓他將武器視為解決問題的工具，而且訓練他使用武器。」

因此具狀控告槍枝製造商Daniel Defense、電玩商「動視」以及Instagram母公司Meta共謀向未成年不當推廣武器，種下羅布小學慘案的禍根。

原告指控電玩「決勝時刻」刻意強調槍枝暴力真實性：「遊戲設計目的針對外觀、感覺、後座力與準確度，完美模仿現實生活同類產品。」

訴狀宣稱：「在Instagram支援下，攻擊性武器供應商利用性與男子氣概向青少年讚揚孤狼槍手，再引導他們購買『決勝時刻』測試的武器。」因此拉莫斯自購買遊戲後，開始「透過手機研究槍枝並瀏覽Daniel Defense網站。」

訴狀內容還強調：「根據槍枝經銷商說法，臉書(Facebook)和Instagram廣告規定有大漏洞，允許行銷槍枝的貼文滲透至平台。」

對此「動視」向紐約時報發布聲明表示：「我們向烏瓦德鎮受害家屬表達最深切同情。」並再度辯稱：「世界各地數百萬人享受電子遊戲，但並沒有轉為暴力行動。」

德州 紐約時報 社群媒體

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