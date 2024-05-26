牛肉首度驗出禽流感 農業部：食安無虞

農業部表示染疫牛肉已經被排除於食品供應鏈，市售牛肉安全無虞，民眾仍可安心食用。(美聯社)

聯邦農業部 (USDA)24日證實，首次在牛肉中檢測出禽流感 病毒，不過染疫牛肉已經被排除於食品供應鏈，市售牛肉安全無虞，民眾仍可安心食用；另外密西根州 農場有工人確診禽流感，是全美今年以來第二例。

美聯社報導，農業部人員在肉類加工廠，針對96頭乳牛進行檢測時，在其中一頭的牛肉首次驗出禽流感病毒。

報導指出，全美累計已有九個州從乳牛驗出禽流感，並在染疫牛隻分泌的牛奶中發現病毒；禽流感已導致數百萬隻肉雞與火雞遭到撲殺，但這是首次在牛肉中檢驗出禽流感。

農業部表示，即使染疫牛肉出現在食物供應鏈，但只要將牛肉烹煮至華氏165度，就可以殺死病毒，就像殺死大腸桿菌一樣，因此沒有食安疑慮；上個月起，農業部開始對零售市場牛絞肉進行禽流感檢驗，但至今尚未發現任何病毒。

另外聯邦疾病防治中心(CDC)和密西根州衛生官員22日證實密西根農場一名工人確診禽流感，是今年以來全國第二起與染疫乳牛有關病例。

CDC表示，本月稍早該名工人曾在染疫的農場接觸過乳牛，原先鼻子檢驗結果呈陰性，但隨後眼睛出現不適，檢測結果呈陽性，「顯示眼部受到感染」。

密西根州首席醫療長(Chief Medical Executive)巴格達薩良(Natasha Bagdasarian)表示，該名工人不適症狀輕微，因此並未服用禽流感藥物奧司他韋(oseltamivir)，但已經痊癒。

據農業部統計，截至22日止，禽流感擴散至全國九個州共51座乳牛牧場，其中15家位於密西根州，因此CDC官員沙艾(Nirav Shah)表示，這起病例並不意外。

身處染疫乳牛環境的工人感染病毒的機率會大增，今年3月下旬，德州一名農場工人確診全球已知首例從哺乳動物感染禽流感，密西根州已經著手對35名工人進行檢驗。

2022年有一名受刑人在科羅拉多州夢綽斯郡(Montrose County)的家禽養殖場宰殺家禽時，遭到染疫鳥類傳染禽流感，出現疲勞症狀，所幸後來完全康復。