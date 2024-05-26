我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

牛肉首度驗出禽流感 農業部：食安無虞

編譯俞仲慈／綜合報導
農業部表示染疫牛肉已經被排除於食品供應鏈，市售牛肉安全無虞，民眾仍可安心食用。(美聯社)
農業部表示染疫牛肉已經被排除於食品供應鏈，市售牛肉安全無虞，民眾仍可安心食用。(美聯社)

聯邦農業部(USDA)24日證實，首次在牛肉中檢測出禽流感病毒，不過染疫牛肉已經被排除於食品供應鏈，市售牛肉安全無虞，民眾仍可安心食用；另外密西根州農場有工人確診禽流感，是全美今年以來第二例。

美聯社報導，農業部人員在肉類加工廠，針對96頭乳牛進行檢測時，在其中一頭的牛肉首次驗出禽流感病毒。

報導指出，全美累計已有九個州從乳牛驗出禽流感，並在染疫牛隻分泌的牛奶中發現病毒；禽流感已導致數百萬隻肉雞與火雞遭到撲殺，但這是首次在牛肉中檢驗出禽流感。

農業部表示，即使染疫牛肉出現在食物供應鏈，但只要將牛肉烹煮至華氏165度，就可以殺死病毒，就像殺死大腸桿菌一樣，因此沒有食安疑慮；上個月起，農業部開始對零售市場牛絞肉進行禽流感檢驗，但至今尚未發現任何病毒。

另外聯邦疾病防治中心(CDC)和密西根州衛生官員22日證實密西根農場一名工人確診禽流感，是今年以來全國第二起與染疫乳牛有關病例。

CDC表示，本月稍早該名工人曾在染疫的農場接觸過乳牛，原先鼻子檢驗結果呈陰性，但隨後眼睛出現不適，檢測結果呈陽性，「顯示眼部受到感染」。

密西根州首席醫療長(Chief Medical Executive)巴格達薩良(Natasha Bagdasarian)表示，該名工人不適症狀輕微，因此並未服用禽流感藥物奧司他韋(oseltamivir)，但已經痊癒。

據農業部統計，截至22日止，禽流感擴散至全國九個州共51座乳牛牧場，其中15家位於密西根州，因此CDC官員沙艾(Nirav Shah)表示，這起病例並不意外。

身處染疫乳牛環境的工人感染病毒的機率會大增，今年3月下旬，德州一名農場工人確診全球已知首例從哺乳動物感染禽流感，密西根州已經著手對35名工人進行檢驗。

2022年有一名受刑人在科羅拉多州夢綽斯郡(Montrose County)的家禽養殖場宰殺家禽時，遭到染疫鳥類傳染禽流感，出現疲勞症狀，所幸後來完全康復。

流感 密西根州 農業部

上一則

NASA在紐西蘭發射衛星 提升氣候變遷預測能力

下一則

鮮被探討的族群…亞裔+拉美裔混血人口 20年增逾倍

延伸閱讀

農業部長:不放棄任何市場 包括大陸

農業部長:不放棄任何市場 包括大陸
禽流感牛傳人 全美確診第2例

禽流感牛傳人 全美確診第2例
全美第2例禽流感牛傳人 密西根1農工感染 官員說別緊張

全美第2例禽流感牛傳人 密西根1農工感染 官員說別緊張
美國爆乳牛禽流感 醫促台灣酪農場應嚴防

美國爆乳牛禽流感 醫促台灣酪農場應嚴防

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
CNN政治評論員愛麗絲·史都華18日陳屍自家門外。(擷自CNN)

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

2024-05-20 08:46
電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

2024-05-18 12:10
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默