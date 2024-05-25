我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／舊金山台灣日 NVIDIA執行長黃仁勳開球 亮點是這瓶豆漿

夏季旅遊潮國殤日啟動 從公路堵到LAX

20年來捍衛人權 喬治克隆尼律師妻子槓上以色列

編譯張佑生／即時報導
艾莫克隆尼（左）常陪喬治克隆尼出席活動。（美聯社）
艾莫克隆尼（左）常陪喬治克隆尼出席活動。（美聯社）

好萊塢巨星喬治克隆尼(George Clooney)的律師妻子艾莫克隆尼(Amal Clooney)又成國際焦點，這次不是走星光大道，而是國際刑事法院（ICC）對以色列總理內唐亞胡及哈瑪斯領袖發布逮捕令，艾莫是法院諮詢專家之一。

這對夫妻成立的克隆尼正義基金會（CFJ），由於對以哈戰爭的平民死傷未置一詞而飽受批評，艾莫以具體行動表明她20年來捍衛人權的立場不變。

援助俄烏受害者

艾莫是ICC檢察官徵詢的8人專家小組成員。在國際法和人權法領域，46歲、英國籍的艾莫享譽多年。她有英國牛津大學法學士學位，自2015年起在紐約哥倫比亞大學法學院兼任教授。她成為矚目焦點是2013年，從她跟一再揚言絕不再婚的喬治克隆尼約會起。兩人翌年在威尼斯辦婚禮。

自以哈去年開戰以來，艾莫與CFJ保持沉默，外界很不諒解。她在黎巴嫩出生，CFJ曾支援俄烏戰爭受害者，並為人權遭迫害者提供免費法律諮詢。

該逮捕令發布後，答案揭曉：4個月前，她接受ICC委託，評估以哈雙方領袖觸犯違反人道罪及戰爭罪的證據強度。

艾莫在意見書寫道，「我加入專家小組是因相信法治，以及保護平民生命的必要性。在戰時保護平民生命的法律已存在逾百年，無論爆發衝突的理由為何，平民生命必須受保護的原則適用所有國家」，「身為人權律師，我堅信每條生命同樣珍貴」。

以色列和美國都不是羅馬規約締約國，也拒絕接受ICC管轄。艾莫對此說，所有衝突都應受法律規範，沒有違法者能逍遙法外。

曾是阿桑吉律師

ICC此前也因俄烏戰爭，對俄羅斯總統普亭發布逮捕令，對內唐亞胡的逮捕令使他看來跟普亭是一丘之貉。因此以色列政府暴跳如雷，表明絕不配合，美國也聲援。

艾莫從事人權法律事務多年，2021年受ICC委託，對蘇丹達富爾大屠殺提供法律意見。她也曾是爆料網站維基解密創辦人阿桑吉委任律師，2012年曾建議他如何利用外交豁免權，避免遭瑞典政府引渡，2014年更造訪阿桑吉位於倫敦的藏身處。

惟雙方關係似在2016年悄悄結束，維基解密辦公室當時提供的9人辯護律師名單已沒有艾莫。到底是哪方主動解除至今不詳。

一般對這對夫妻的認識，大致是政治立場傾向民主黨，熱中各種政治和人道志業，但在ICC發布逮捕令前，沒多少人知道艾莫的影響力這麼大。外界慣以「喬治克隆尼妻子」稱呼艾莫。其實早在2018年好萊塢一場表揚年度女性的午宴，陪同出席的喬治克隆尼就以「大家好，我是喬治，艾莫克隆尼的丈夫」自介，哄堂大笑。

以色列 普亭 好萊塢

上一則

大腦植晶片 30歲阿爾博四肢癱瘓 用意念操作電腦 憂裝置被移除

下一則

招募廣告「限美國出生白人」維吉尼亞州科技公司挨罰

延伸閱讀

國際刑事法院發逮捕令 拜登：不會幫ICC抓內唐亞胡

國際刑事法院發逮捕令 拜登：不會幫ICC抓內唐亞胡
川普時期外交官員組團私訪以色列 見內唐亞胡和在野領袖

川普時期外交官員組團私訪以色列 見內唐亞胡和在野領袖
以在加薩行動恐再受國際抨擊 ICC讓內唐亞胡寸步難行

以在加薩行動恐再受國際抨擊 ICC讓內唐亞胡寸步難行
ICC擬逮捕內唐亞胡與哈瑪斯首領 拜登批「離譜」

ICC擬逮捕內唐亞胡與哈瑪斯首領 拜登批「離譜」

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
CNN政治評論員愛麗絲·史都華18日陳屍自家門外。(擷自CNN)

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

2024-05-20 08:46
電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

2024-05-18 12:10
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26

超人氣

更多 >
3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展
帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來

帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗
校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員