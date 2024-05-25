20年來捍衛人權 喬治克隆尼律師妻子槓上以色列

艾莫克隆尼（左）常陪喬治克隆尼出席活動。（美聯社）

好萊塢 巨星喬治克隆尼(George Clooney)的律師妻子艾莫克隆尼(Amal Clooney)又成國際焦點，這次不是走星光大道，而是國際刑事法院（ICC）對以色列 總理內唐亞胡及哈瑪斯領袖發布逮捕令，艾莫是法院諮詢專家之一。

這對夫妻成立的克隆尼正義基金會（CFJ），由於對以哈戰爭的平民死傷未置一詞而飽受批評，艾莫以具體行動表明她20年來捍衛人權的立場不變。

援助俄烏受害者

艾莫是ICC檢察官徵詢的8人專家小組成員。在國際法和人權法領域，46歲、英國籍的艾莫享譽多年。她有英國牛津大學法學士學位，自2015年起在紐約哥倫比亞大學法學院兼任教授。她成為矚目焦點是2013年，從她跟一再揚言絕不再婚的喬治克隆尼約會起。兩人翌年在威尼斯辦婚禮。

自以哈去年開戰以來，艾莫與CFJ保持沉默，外界很不諒解。她在黎巴嫩出生，CFJ曾支援俄烏戰爭受害者，並為人權遭迫害者提供免費法律諮詢。

該逮捕令發布後，答案揭曉：4個月前，她接受ICC委託，評估以哈雙方領袖觸犯違反人道罪及戰爭罪的證據強度。

艾莫在意見書寫道，「我加入專家小組是因相信法治，以及保護平民生命的必要性。在戰時保護平民生命的法律已存在逾百年，無論爆發衝突的理由為何，平民生命必須受保護的原則適用所有國家」，「身為人權律師，我堅信每條生命同樣珍貴」。

以色列和美國都不是羅馬規約締約國，也拒絕接受ICC管轄。艾莫對此說，所有衝突都應受法律規範，沒有違法者能逍遙法外。

曾是阿桑吉律師

ICC此前也因俄烏戰爭，對俄羅斯總統普亭 發布逮捕令，對內唐亞胡的逮捕令使他看來跟普亭是一丘之貉。因此以色列政府暴跳如雷，表明絕不配合，美國也聲援。

艾莫從事人權法律事務多年，2021年受ICC委託，對蘇丹達富爾大屠殺提供法律意見。她也曾是爆料網站維基解密創辦人阿桑吉委任律師，2012年曾建議他如何利用外交豁免權，避免遭瑞典政府引渡，2014年更造訪阿桑吉位於倫敦的藏身處。

惟雙方關係似在2016年悄悄結束，維基解密辦公室當時提供的9人辯護律師名單已沒有艾莫。到底是哪方主動解除至今不詳。

一般對這對夫妻的認識，大致是政治立場傾向民主黨，熱中各種政治和人道志業，但在ICC發布逮捕令前，沒多少人知道艾莫的影響力這麼大。外界慣以「喬治克隆尼妻子」稱呼艾莫。其實早在2018年好萊塢一場表揚年度女性的午宴，陪同出席的喬治克隆尼就以「大家好，我是喬治，艾莫克隆尼的丈夫」自介，哄堂大笑。