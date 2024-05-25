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俄州火車出軌釀毒氣案 挨罰1500萬

編譯陳韻涵／綜合報導
去年2月發生在俄亥俄州東部的火車脫軌事故，導致毒氣外洩和嚴重環境汙染，肇事的諾福克南方鐵路公司遭聯邦政府開罰1500萬元，但無須負任何刑事責任。(美聯社)
去年2月發生在俄亥俄州東部的火車脫軌事故，導致毒氣外洩和嚴重環境汙染，肇事的諾福克南方鐵路公司遭聯邦政府開罰1500萬元，但無須負任何刑事責任。(美聯社)

聯邦政府23日宣布，就去年2月發生在俄亥俄州東部的火車脫軌事故，對諾福克南方鐵路公司(Norfolk Southern)開罰1500萬元，但沒有任何刑事責任。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，諾福克南方鐵路公司允諾支付逾5億元，改善安全並用以解決事故周遭社區的環境與健康憂慮；這起事件是由於載有毒化學品「氯乙烯」的三列槽車，在俄亥俄州小鎮東巴勒斯坦(East Palestine)出軌翻覆、起火燃燒，導致毒氣外洩和嚴重環境汙染。

意外事件後被迫暫時撤離家園以免健康遭受危害的居民，不滿聯邦環保署(EPA)和司法部23宣布的協議不包括任何刑事指控。

聯邦法官日前簽署同意各方4月達成的和解協議，裁決諾福克南方鐵路公司以6億元與所有集體訴訟的原告企業和居民和解。

除民事懲罰外，諾福克南方鐵路公司同意追加2億3500萬元清理費，並設立2500萬元醫療基金，用於支付當地居民未來20年的體檢費用。

此外，該公司還會負擔3000萬元，用以長期監測該區飲用水、地下水和地表水的水質。另據協議指出，諾福克南方鐵路公司會花費2億4400萬元，在2025年前改善鐵路安全。

許多東巴勒斯坦居民認為，諾福克南方鐵路公司去年第四季收益達5億2700萬元，扣除脫軌事件成本後，今年第一季利潤還有5300萬元，對於這樣的企業而言，這項和解協議的懲罰太輕，僅略高於該公司執行長去年的1340萬元薪酬。

EPA署長黎根(Michael Regan)表示，這是「乾淨水源法」(Clean Water Act)最高罰款金額，諾福克南方鐵路公司同意持續負擔清理費用並改善安全措施。

黎根表示，「這起和解案在許多方面具備歷史意義，且將開始彌補東巴勒斯坦居民的損失，肯定會推動鐵路產業朝我們希望的方向發展」。

俄亥俄州 巴勒斯坦 司法部

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