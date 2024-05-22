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貓王故居「雅園」要拍賣？外孫女告假公司詐騙

記者胡玉立／綜合報導
位於田納西州曼菲斯市的貓王艾維斯普里斯萊的故居「雅園」是旅遊打卡之地。遊客排隊參觀。(美聯社)
位於田納西州曼菲斯市的貓王艾維斯普里斯萊的故居「雅園」是旅遊打卡之地。遊客排隊參觀。(美聯社)

已故傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)的外孫女、現年34歲的女演員萊里基奧(Riley Keough)，本月委託律師提起訴訟，要求阻止出售位於田納西州曼菲斯(Memphis)的貓王故居「雅園」(Graceland)，指這場拍賣是詐欺騙局。

主控艾維斯普里斯萊家族信託基金的基奧在法庭文件指稱，Naussany Investments & Private Lending公司詐稱她去年年初過世的母親麗莎瑪莉·普里斯萊(Lisa Marie Presley)生前曾拿「雅園」做抵押，向該公司借錢，現在該公司打算拍賣「雅園」；但那家公司是假的，所提供的借貸文件也是假的。

「雅園」是貓王生前居所，一直是廣受歡迎的旅遊打卡景點，也是艾維斯普里斯萊企業(Elvis Presley Enterprises) 和家族信託的主要收入來源。經營「雅園」的艾維斯普里斯萊企業發聲明指出，不存在什麼法拍；他們提告是為了「制止詐騙」。

法庭文件稱，Naussany Investments原訂23日出售「雅園」。在基奧的律師辯稱該房產存有欺詐問題後，法院已發出禁售令。聽證會訂22日舉行。

根據法庭文件，麗莎瑪莉去世幾個月後，Naussany Investments提交文件聲稱她向公司借款380萬元並提供信託契約，將「雅園」作擔保。

但基奧訴訟稱，儘管與債務相關的本票顯示2018年在佛州公證，但文件指定公證人菲爾布里克 (Kimberly Philbrick) 宣誓「否認見過麗莎瑪莉·普里斯萊，也從未公證過她簽署的文件」。

麗莎瑪莉是貓王獨生女，去年1月過世，享年54歲。她1993年成立家族信託基金Promenade Trust，2005年資產增長到超過1億元，但她逐年積累巨額債務，迫使艾維斯普里斯萊企業出售85%股份以支付她的帳單。2022年收支申報中，麗莎瑪莉估計債務逾300萬元。但文件沒有具體說明她欠誰錢。

貓王自1957年起住在「雅園」到他1977年去世。貓王家人始終保留著主屋；2022年「雅園」營收至少8000萬元。

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