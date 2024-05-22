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糧食券預算擬10年砍300億 共和黨眾議員提案挨批

記者顏伶如／綜合報導
根據湯普森提案，「營養補充援助計畫」預算將在10年當中刪減300億。(路透)
根據湯普森提案，「營養補充援助計畫」預算將在10年當中刪減300億。(路透)

新聞周刊(Newsweek)21日報導，眾院農業委員會(House Agriculture Committee)主席、共和黨賓州聯邦眾議員湯普森(Glenn Thompson)擬於23日提出農業法案(Farm Bill)新版提案，內容包括大幅調整俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)，打算在10年之間刪減300億元預算；湯普森說，相當驚訝(shocked)提案曝光後竟引發反彈聲浪。

眾院農業委員會主席湯普森將提出農業法案的新版提案。(取材自臉書)
眾院農業委員會主席湯普森將提出農業法案的新版提案。(取材自臉書)

「營養補充援助計畫」由眾院農業委員會負責，每隔5年至6年為美國食物與農業政策通過包裹法案。湯普森力推農業法案新版提案，目的在於避免農業部(USDA)在通膨調整之外又另行更新「節儉食品計畫」 (Thrifty Food Plan，TFP)預算。

根據湯普森提案，「營養補充援助計畫」預算將在10年當中刪減300億，遭到反對者批評刪減經費將導致弱勢家庭連最基本的健康飲食都無法維持。反對人士說，湯普森提案對農業部訂定新限制，將讓「營養補充援助計畫」再也無法依照營養科學促使民眾建立健康飲食習慣。

湯普森受訪時說，反對人士的主張虛情假意又充滿誤導，某些人則為了政治目的而說謊，令人相當驚訝。

他說，提案是為了降低成本，個人或家庭的福利不會減少。他強調，提案當中的修改是考慮到未來生活成本開銷，可以對農業部發揮重要的制衡作用。

參議院農業、營養與森林委員會(Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry)主席、民主黨密西根州聯邦參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)則反對透過修改「營養補充援助計畫」達到降低預算的目的。她說，如果「營養補充援助計畫」預算減少300億，參與計畫的家庭與老年人都將感受到衝擊。

斯塔貝諾接受訪問時表示，接受某種形式「營養補充援助計畫」補助的美國民眾，平均每人每天金額為6元，共和黨籍眾議員聲稱把大約每周1.50元的小額調增刪除並沒有太大影響，「可是如果你只有6元能吃飯，就成了重大影響」。

預算 農業部 眾院

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