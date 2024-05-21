撞垮基伊大橋 達利號終被拖走 水道恢復通航

在多艘拖船20日協助下，「達利號」貨櫃輪終於脫身，駛回巴爾的摩港。(美聯社) Tugboats escort the container ship Dali after it was refloated in Baltimore, Monday, May 20, 2024. The recovery from the deadly Baltimore bridge collapse reached a significant milestone Monday as the ill-fated container ship Dali was slowly escorted back to port, its damaged bow still covered with smashed shipping containers, fallen steel trusses and mangled concrete. (AP Photo/Matt Rourke)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-05-20，數位典藏序號：20240520224941663】

約兩個月前撞垮馬里蘭州基伊大橋橋墩的達利號(Dali)貨輪，20日由五艘拖船牽引，擺脫困住它的斷橋殘鐵，抵達巴爾的摩港環海碼頭。但是21名船員被命令待在船上已55天，至今尚不能下船。

拖船前拉後推，以每小時1哩的速度，經過兩個多小時，於早上9點左右，把這艘948呎長的貨櫃輪拉到碼頭，算是這宗水上交通災難復原過程中的一個重大進展。

麥克亨利堡聯邦航道統一指揮中心將繼續清理殘餘障礙物，直到航路「完全恢復舊觀」。

達利號駛離災難現場後，400呎寬，吃水50呎的船隻，可航駛該水道。「這表示，進出巴爾的摩港的商船交通已經恢復......該區的水路商務，是數千勞工 家庭的經濟引擎，他們靠來往巴爾的摩港的商業活動維生。」

讓達利號平穩離開，是高難度且危險的作業，不但動用超大怪手移除破橋碎片、挪動船上的貨櫃，還動用高爆火藥，分裂大塊的鋼筋與鐵軌。作業人員19日中午開始，趁20日早上漲潮之前，完成起錨、排放艙壓水、檢查沿路所有障礙物等準備工作。

把長約三個足球 場大的貨輪拖到停泊港後，統一指揮中心剩下最後一步，就可對外宣布重開這聯邦水道。最後「復航」作業，是用超大的液壓機械爪，把沉入帕塔普斯可河(Patapsco River)底的斷橋殘片打撈盡淨。

至於達利號本身的破損船體，也將一一卸除，運到麻雀角(Sparrows Point)回收處理。船上的21名船員，因沒有入境簽證，3月26日出事迄今未離船，靠其他機構補給。達利號何時離開巴爾的摩港，目前不得而知。

聯邦日前公布初步調查報告指出，達利號出事前，曾數度斷電，新加坡 船東因此被訴未善盡監督之責就讓它離港，以致闖禍。