川普封口費案開審 代排隊業商機爆發

多名國會議員等候進入紐約法庭，旁聽川普封口費官司庭審。許多有錢有閒的民眾則花錢雇人代為排隊。(路透)

拿錢代人排隊在現今零工經濟裡愈來愈流行，但前總統川普 付封口費給色情片艷星而竄改商業文件的刑事案在紐約市 開審，吸引群眾在法院外大排長龍想入內看好戲。有人懶得排隊，又想進法院，於是付錢找人代排隊，著實讓職業代排人賺了一筆。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，母親節 好多當媽媽的拿到鮮花，但對住舊金山灣區的佩姬‧辛赫(Paige Singh)來說，她的禮物是入場觀看應審中的川普。她陪丈夫來紐約市出差，丈夫付了幾百元，代她雇人在紐約市法院外排隊，權當母親節禮物，讓她14日能取得法院旁聽席的位子。

辛赫表示，她丈夫認為她頭腦有問題，而她的子女一直在發笑。但她自己認為，花個幾百元找人代排隊，最後能看前美國總統應審，很是值得。

拿錢代排隊的人，因川普審判而大發利市；愈來愈多與本案無關的好事者，純因好奇，付錢請他們代為排隊。紐約市一家代排隊公司老闆沙繆(Robert Samuel)表示，代排川普官司索價漲一倍，但還是應接不暇，他底下的代排人已由26人增至32人。

法院旁聽是免費開放，但先來先占，而且座位有限。15日搶到頭香的人是付了1800元找人代占那個炙手可熱的位置，隊伍往後幾個位置，有位女子兜售她的佔位，要價450元。

沙繆表示，這種獨一無二的經驗，只有本地才能體會。

在紐約，職業代排人較常代排的，是不接受預約的餐廳、戲院、樣品銷售場、簽書會、流行音樂會及新產品發表會；都是有錢有閒的人，付錢找別人替他們排隊。

在華府，職業代排隊人這一行在遊說經濟裡也很重要，但默默進行；說客及律師向客戶索取每小時數百元，然後時薪60元(一般至少要3小時)找他人代為排隊，確保在國會聽證會，以及重要案件庭審的旁聽區取得一席之地。

媒體、遊說業者是代排隊人士的常客。但川普的官司，讓尋常百姓也找上職業代排隊者，誠為空前未有。