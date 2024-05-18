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德州州長特赦槍殺反種族主義示威者

記者張聲肇／綜合報導
被控開槍射殺反種族主義示威者的陸軍退役士官裴瑞，去年5月出庭受審的場面。他後來被判25年徒刑，但在本月16日獲德州州長特赦。(美聯社)
被控開槍射殺反種族主義示威者的陸軍退役士官裴瑞，去年5月出庭受審的場面。他後來被判25年徒刑，但在本月16日獲德州州長特赦。(美聯社)

德州州長艾伯特16日特赦開槍射殺反種族主義示威者的定讞犯裴瑞(Daniel Perry)；2023年被判處25年徒刑的裴瑞隨即離開監獄，並重獲擁槍權力。

曾任陸軍士官的裴瑞因2020年開槍射殺參與反警察暴力及種族主義示威的佛斯特(Garrett Foster)罪名確立，被法院判處25年徒刑。

案發當時，他是叫車服務的駕駛，車子開到奧斯丁示威現場。檢方說，他和空軍老兵佛斯特對峙，目擊者說佛斯特根本就沒舉槍，裴瑞大可開車離開。

裴瑞犯下這起命案後，法院大陪審團判決他謀殺罪成立，法官因此判刑25年，但艾伯特認為這是自衛案。

州長說，德州法律准許人民自衛，這條法律非常清楚，不容大陪審團或某一進步派的地區檢察官抹煞。

已經第三任的艾伯特通常只特赦微罪犯。2020年在明尼亞波利斯遭白人警察跪壓死亡的弗洛依德(George Floyd)，2002年曾因違犯毒品管制條例在休士頓遭警察逮捕起訴，德州赦免與假釋委員會在他死後，建議州長赦免他在德州的犯罪紀錄，艾伯特硬是不肯。

裴瑞被判刑不久，艾伯特卻下令赦免假釋委員會檢討全案，並說，如果委員會建議他特赦，他會立即簽署同意執行令。德州法律規定，未經赦免假釋委員會建議，州長無權赦免任何人。不過，州長有權任命該委員會的委員。

崔維斯郡地區檢察官加爾扎(Jose Garza)抨擊艾伯特特赦裴瑞的決定，簡直是在嘲諷「我們的法律制度」。「委員會和州長都認為政治高於司法正義，他們都該感到丟臉。他們的行為違背法律，顯示德州人分兩等級，一等級的人命很重要，另一等級的人命不值錢。」

案發當時就在死者身旁的女友米契爾(Whitney Mitchell)說，赦免謀殺犯是「毫無天理」。

德州 種族主義 監獄

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