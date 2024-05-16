太陽閃焰高峰期結束 地球平安度過

太陽爆發近20年來最大的「太陽閃焰」，14日達到最高峰。(美聯社)

太陽爆發近20年來最大的「太陽閃焰」(solar flares)襲擊地球，引發強大的磁暴(geomagnetic storm)，全美各地出現罕見的極光奇景，由於閃焰最高峰已經結束，宣告地球安然度過這場危機。

美聯社報導，美國航空暨太空總署(NASA )「太陽動力學天文台」(Solar Dynamics Observatory, SDO)14日拍下強烈的太陽閃焰，觀察到12時51分達到最高峰，也是自2005年以來最嚴重的一次，等級為X8.7。

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)也發布最新消息表示：「還沒結束！」並強調：「太陽閃焰是太陽能量大爆發，通常持續數分鐘至數小時，而且這種強度的太陽閃焰並不常見。」

NOAA科羅拉多州圓石郡太空天氣預報中心(Space Weather Prediction Center)人員布萊夏(Bryan Brasher)表示，若從其他來源收集更多數據，這波太陽閃焰的威力可能會更強。

根據報導，太陽閃焰通常發生在強大磁場的太陽活躍區域，影響地球無線電、網路等通訊，若使用高頻無線電通訊可能會中斷或完全沒有訊號，因此科學家針對近20年來最大的「太陽閃焰」，引發地球強烈磁暴危機，20年來首次發布警報。

SDO在社群平台X發文表示：「太陽活動周期(Solar cycle)約11年，第25太陽周期始於2019年12月，目前正接近太陽活動旺盛期，像目前規模的太陽閃焰噴發會更常見。」此周期預估在2024年底至2025年初達到高峰，呼籲大眾作好停電與斷訊準備，同時白宮 也密切關注磁爆對全美各地的影響。

另外國際太空站(International Space Station)7名太空人 被建議待在輻射屏蔽較強區域並未受到波及，根據NASA表示，一顆環境偵測衛星上周末受到磁暴影響，降低高度後出現旋轉，因此進入休眠保護模式。