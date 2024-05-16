我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

太陽閃焰高峰期結束 地球平安度過

編譯俞仲慈／綜合報導
太陽爆發近20年來最大的「太陽閃焰」，14日達到最高峰。(美聯社)
太陽爆發近20年來最大的「太陽閃焰」，14日達到最高峰。(美聯社)

太陽爆發近20年來最大的「太陽閃焰」(solar flares)襲擊地球，引發強大的磁暴(geomagnetic storm)，全美各地出現罕見的極光奇景，由於閃焰最高峰已經結束，宣告地球安然度過這場危機。

美聯社報導，美國航空暨太空總署(NASA)「太陽動力學天文台」(Solar Dynamics Observatory, SDO)14日拍下強烈的太陽閃焰，觀察到12時51分達到最高峰，也是自2005年以來最嚴重的一次，等級為X8.7。

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)也發布最新消息表示：「還沒結束！」並強調：「太陽閃焰是太陽能量大爆發，通常持續數分鐘至數小時，而且這種強度的太陽閃焰並不常見。」

NOAA科羅拉多州圓石郡太空天氣預報中心(Space Weather Prediction Center)人員布萊夏(Bryan Brasher)表示，若從其他來源收集更多數據，這波太陽閃焰的威力可能會更強。

根據報導，太陽閃焰通常發生在強大磁場的太陽活躍區域，影響地球無線電、網路等通訊，若使用高頻無線電通訊可能會中斷或完全沒有訊號，因此科學家針對近20年來最大的「太陽閃焰」，引發地球強烈磁暴危機，20年來首次發布警報。

SDO在社群平台X發文表示：「太陽活動周期(Solar cycle)約11年，第25太陽周期始於2019年12月，目前正接近太陽活動旺盛期，像目前規模的太陽閃焰噴發會更常見。」此周期預估在2024年底至2025年初達到高峰，呼籲大眾作好停電與斷訊準備，同時白宮也密切關注磁爆對全美各地的影響。

另外國際太空站(International Space Station)7名太空人被建議待在輻射屏蔽較強區域並未受到波及，根據NASA表示，一顆環境偵測衛星上周末受到磁暴影響，降低高度後出現旋轉，因此進入休眠保護模式。

太空人 NASA 白宮

上一則

打擊中國車再出招 雷蒙多：秋天發布限制中國聯網汽車規則

下一則

1968年反越戰學運人士 反思現今挺巴學運

延伸閱讀

地磁暴來襲 新疆阿勒泰出現極光 黑龍江、內蒙同享光影盛宴

地磁暴來襲 新疆阿勒泰出現極光 黑龍江、內蒙同享光影盛宴
太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片
中國發布地磁暴紅色預警 新疆阿勒泰出現極光

中國發布地磁暴紅色預警 新疆阿勒泰出現極光
太陽系外發現有「豐厚大氣層」行星 體積比地球大2倍

太陽系外發現有「豐厚大氣層」行星 體積比地球大2倍

熱門新聞

美國麻州可見極光。 （路透）

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

2024-05-11 00:30
「紅龍蝦」(Red Lobster)連鎖海鮮餐廳無預警關閉了全國99家門市。(美聯社)

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

2024-05-14 15:03
疫情期間保護條款屆滿失效之後，過去一年許多民眾紛紛被俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)剔除，但其中數百萬人則是在失去白卡之後，才發現自己竟有資格取得福利。(美聯社)

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

2024-05-14 10:09
從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

2024-05-09 16:15
美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地溝油、回鍋油）加徵更高關稅。(路透)

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

2024-05-14 00:50

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
神預言 30年前廣告已揭露今年物價

神預言 30年前廣告已揭露今年物價
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危