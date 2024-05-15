加拿大諾貝爾文學獎得主孟若 92歲與世長辭
加拿大籍2013年諾貝爾文學獎桂冠艾莉絲‧孟若(Alice Munro)13日辭世，享耆壽92歲；孟若生前以短篇小說聞名，被譽為「當代短篇小說大師」。
加拿大企鵝蘭登書屋(Penguin Random House Canada)出版社發言人表示，孟若13日在安大略省霍普港(Port Hope)的家中與世長辭。
美聯社14日報導，孟若晚年健康狀況不佳，多次談論退休，並於2012年出版短篇小說集「親愛的人生」(Dear Life)後停筆。
加拿大環球郵報(The Globe and Mail)14日報導，孟若生前罹患失智症十多年，她的家人也證實孟若辭世的消息。
孟若是歷來第13位榮膺諾貝爾文學獎的女性作家，也是首位因為短篇小說而獲此殊榮的加拿大人。
頒發諾貝爾文學獎的「瑞典學院」(Swedish academy)讚譽孟若為「當代短篇小說大師」，「能在短短幾頁裡，呈現小說的完整史詩複雜性」。
孟若1931年7月10日出生，10多歲開始寫短篇小說，之後取得獎學金就讀西安大略大學(University of Western Ontario)。
1968年，37歲的孟若發表第一部短篇小說集「幸福陰影之舞」(Dance of the Happy Shades)，不僅贏得加拿大總督文學獎小說首獎(Governor General's Literary Award for English language fiction)，也讓她打響名號。
1978年，孟若另一部小說「妳以為你是誰？」(Who Do You Think You Are？)，讓她再次獲得加拿大總督獎。
孟若生前共推出14部暢銷小說集，獲得三項總督獎和兩項吉勒獎(Giller Prizes)。
孟若的小說經常使用第二人稱論述，類似俄羅斯小說家契可夫(Anton Chekhov)，為她博得「加拿大契可夫」雅譽；此外，她也經常被拿來與美國小說家齊弗(John Cheever)等人相提並論。
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