加拿大諾貝爾文學獎得主孟若 92歲與世長辭

加拿大籍2013年諾貝爾文學獎桂冠艾莉絲‧孟若13日辭世,享耆壽92歲。(美聯社)

加拿大 籍2013年諾貝爾 文學獎桂冠艾莉絲‧孟若(Alice Munro)13日辭世,享耆壽92歲;孟若生前以短篇小說聞名,被譽為「當代短篇小說大師」。

加拿大企鵝蘭登書屋(Penguin Random House Canada)出版社發言人表示,孟若13日在安大略省霍普港(Port Hope)的家中與世長辭。

美聯社14日報導,孟若晚年健康狀況不佳,多次談論退休,並於2012年出版短篇小說集「親愛的人生」(Dear Life)後停筆。

加拿大環球郵報(The Globe and Mail)14日報導,孟若生前罹患失智症十多年,她的家人也證實孟若辭世的消息。

孟若是歷來第13位榮膺諾貝爾文學獎的女性作家,也是首位因為短篇小說而獲此殊榮的加拿大人。

頒發諾貝爾文學獎的「瑞典 學院」(Swedish academy)讚譽孟若為「當代短篇小說大師」,「能在短短幾頁裡,呈現小說的完整史詩複雜性」。

孟若1931年7月10日出生,10多歲開始寫短篇小說,之後取得獎學金就讀西安大略大學(University of Western Ontario)。

1968年,37歲的孟若發表第一部短篇小說集「幸福陰影之舞」(Dance of the Happy Shades),不僅贏得加拿大總督文學獎小說首獎(Governor General's Literary Award for English language fiction),也讓她打響名號。

1978年,孟若另一部小說「妳以為你是誰?」(Who Do You Think You Are?),讓她再次獲得加拿大總督獎。

孟若生前共推出14部暢銷小說集,獲得三項總督獎和兩項吉勒獎(Giller Prizes)。

孟若的小說經常使用第二人稱論述,類似俄羅斯小說家契可夫(Anton Chekhov),為她博得「加拿大契可夫」雅譽;此外,她也經常被拿來與美國小說家齊弗(John Cheever)等人相提並論。