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爆破專家拆除巴爾的摩斷橋殘骸 讓撞橋貨輪脫困

中央社／巴爾的摩13日綜合外電報導
馬里蘭州政府指出，州內最大城巴爾的摩的基伊橋3月遭貨輪撞斷，重建經費估計17億至19億美元。（路透）
馬里蘭州政府指出，州內最大城巴爾的摩的基伊橋3月遭貨輪撞斷，重建經費估計17億至19億美元。（路透）

拆除專家今天用炸藥爆破美國巴爾的摩市（Baltimore）倒塌的基伊橋（Francis Scott Key Bridge）一部分，讓3月撞斷這座橋後一直卡在當中的達利號（Dali）貨輪脫困。

法新社報導，經過拆除作業後，工人將終於得以移動長近300公尺的達利號。過去6週，美國最大港口之一巴爾的摩港的航道幾乎完全被這艘貨輪封阻。

懸掛新加坡國旗的達利號在準備通過基伊橋下時失去動力，撞上其中一座橋墩，導致這座交通要道橋梁在短短幾秒鐘內坍塌，6名工人喪命。

總統拜登（Joe Biden）4月承諾，將「竭盡全力」重建這座大橋，並將提供聯邦資金及在本月底前開通一條新的航運通道。

今天的拆除作業於當地時間下午5時左右展開，現場冒出一股灰煙後，這座橋的部分結構落入水中。

路透報導，美國陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）表示，引爆炸藥是為了讓基伊橋的桁架裂成小塊，好讓打撈人員能夠使用起重機和駁船移除扭曲的金屬殘骸。這項作業原定昨天進行，但因天氣不佳而延後。

斷橋事故發生後，已有4個臨時航道開通，讓部分航運得以恢復。美國陸軍工兵署表示，他們的目標是在本月底前恢復巴爾的摩港的完全吞吐量。

馬里蘭州估計，重建基伊橋將花費17億至19億美元，預計2028年秋季完工。

拜登 新加坡 馬里蘭州

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