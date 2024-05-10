韓戰失蹤70年 科州19歲士兵遺骸終回鄉

來自科羅拉多的陸軍士兵斯普盧爾於1950年在韓戰長津湖之役被宣告「任務中失蹤」；逾70年後，現代法醫技術終於辨識並確認他的身分，並將送回故鄉安葬。(國防部照片)

來自科羅拉多的陸軍士兵斯普盧爾(John A. Spruell)於1950年在韓國戰場被宣告「任務中失蹤」(missing in action)；逾70年後，現代法醫技術終於讓美軍得以辨識並確認他的身分。

陸軍官員6日發布聲明並召開記者會表示，1950年12月，美國士兵在北韓 冰天凍地的偏遠山區，慘烈激戰逾兩周；當年12月6日，來自科羅拉多州 科爾特斯市(Cortez)的斯普盧爾被宣告在作戰任務中失蹤。部分捐軀將士的遺骸最終被運回故土，但無人知曉斯普盧爾的遺體是否也在其中。

哥倫比亞廣播公司(CBS)6日報導，當年19歲的斯普盧爾被認為可能已經陣亡，但陸軍正式紀錄將他列為下落不明的失蹤者。

2023年，軍方科學家確認，檀香山太平洋國家公墓一個無名塚內的部分遺骸屬於斯普盧爾。

斯普盧爾被宣告失蹤的當天，他所屬的野戰砲兵部隊正參與「長津湖 戰役」(Battle of Chosin Reservoir)，這場惡名昭彰的武裝衝突後來被美國史學家稱作「夢魘」；此役成為更大規模戰爭的轉捩點，當時新加入戰局的數十萬名中國「抗美援朝」士兵大舉突襲美軍及其盟友，試圖將聯合國部隊逐出北韓。

長津湖戰役之後被認定為史上最危險的戰役之一，因為這場衝突爆發時天寒地凍，戰場地形崎嶇難行，雙方均傷亡慘重。

軍方表示稱，斯普盧爾在下碣隅里(Hagaru-ri)附近的激戰中失蹤，下碣隅里是長津湖下緣的北韓村落，美軍當時在那裡設有基地。

軍方表示，斯普盧爾戰鬥後下落不明，因為「當時並未即刻記錄關於他失蹤的事」，也無證據顯示他被俘虜。

戰後的一條國際協議允許美國官員取回韓戰期間在韓國捐軀的約3000名烈士遺骸，但當時無法確定是否包括斯普盧爾。

2018年，數百名無名烈士的遺骸從檀香山龐奇堡(Punchbowl)軍事公墓被挖掘出來，以先進鑑識技術重新分析這些人的身分。

經過多年的分析比對，斯普盧爾的身分及下落終於獲得證實。軍方表示，他將被運回故鄉科爾特斯安葬，下葬日期未定。