「提神檸檬汁」被指飲後心臟受損致2死 Panera停售Charged Sips

連鎖餐廳「潘娜拉麵包」將停售含大量咖啡因的「Charged Sips」系列飲品，該系列飲品是幾起訴訟的爭議中心。（美聯社）

連鎖餐廳「潘娜拉麵包」(Panera Bread)將停售含大量咖啡 因的「Charged Sips」(興奮飲)系列飲品，該系列飲品是幾起訴訟的爭議中心。

華爾街 日報報導，兩人在飲用潘娜拉麵包販售的該系列飲品之一提神檸檬汁後死亡，家屬已經對該公司提出不當致死訴訟；另有一人控訴該公司的提神檸檬汁造成她的心臟問題，這些訴訟引起全國媒體的關注。

潘娜拉麵包發言人7日表示，該公司將推出新的系列飲品，包括藍莓薰衣草檸檬汁和石榴朱槿茶，延續2月宣布的菜單更新，這些飲品將有低糖和低咖啡因的選項供顧客選擇。

潘娜拉麵包沒有說明停售Charged Sips系列飲品的原因，同時拒絕對正在進行的幾起訴訟發表評論。

一起訴訟於去年10月提交，一名21歲女子2022年飲用該店飲品後死於心臟停搏，訴訟指出，潘娜拉麵包的網站稱其提神檸檬汁的咖啡因含量比該店的深焙咖啡更多，深焙咖啡的咖啡因含量為268毫克，然而訴訟指出，該店的大杯提神檸檬汁含有390毫克的咖啡因。

10月的訴訟提交後，潘娜拉麵包在官網上添加警語，表示不建議兒童、哺乳中或懷孕的婦女，以及對咖啡因敏感的人群飲用提神檸檬汁。

去年12月，一名46歲男子在飲用三杯含咖啡因檸檬汁後死於心臟停搏，其家屬對潘娜拉麵包提起訴訟；一名28歲女性1月對潘娜拉麵包提起訴訟，稱提神檸檬汁導致她永久性的心臟損傷。

伊莉莎白·克勞福德(Elizabeth Crawford)是代表控告潘娜拉麵包的律師，她表示該公司移除提神檸檬汁的決定將有助於防止未來的悲劇，「我們提交這些訴訟不僅是為我們的客戶和他們的家人獲得正義，也是為了讓公眾瞭解潘娜拉麵包危險的能量飲料。」

根據7日潘娜拉麵包官網顯示的內容，該餐廳有三種Charged Sips飲品，包括兩款風味檸檬汁和一款血橙飲料，這些飲料有20盎司和30盎司的大小選擇，咖啡因含量為155毫克至302毫克。